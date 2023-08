Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 31 de julio, el medio The Daily Express lanzó la noticia de que el afamado cienaste Quentin Tarantino tiene las intenciones de que el afamado actor de acción Bruce Willis regrese a las pantallas de cine con su próxima película The Movie Critic, esto a pesar de que en el mes de febrero, la familia del actor de 12 monos reveló que el histrión se retiraría de la actuación debido a su diagnostico con demencia frontotemporal.

Según información del mencionado medio, Quentin tiene planeado homenajear a Bruce con un cameo en su próxima película, puesto ambos mantienen una excelente relación desde que Tarantino y Willis trabajaron juntos en el filme Pulp Fiction. Según información de una fuente cercana al director, él aún no se contacta con la familia del actor de Mi encuentro conmigo mismo, pero destacó que si ellos se negaban, él lo aceptaría e incluiría al famoso con algún video de alguna de sus tantas películas.

"Quentin aún no se ha acercado a la familia de Bruce y aceptará por completo sus deseos si dicen que está demasiado enfermo. Si ese el caso, su objetivo es tratar de incluir un breve clip de una de las muchas películas anteriores de Bruce."

Lamentablemente, es posible que el deseo de Tarantino de devolver a Bruce Willis a las pantallas no se pueda hacer realidad, al menos no con la presencia del actor de Los Invencibles, puesto según una fuente cercana a la familia del famoso, su situación no ha hecho más que empeorar en los últimos meses, por lo que existe la posibilidad de que la familia del histrión se niegue a que él aparezca en el filme.

"No está tan bien. Hablé con su mujer, con Emma, y desafortunadamente es una enfermedad que va cada vez progresivamente a peor. Se le manda mucha nueva energía y mucho amor."

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal (DFT) es un término que abarca varios trastornos que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que son las áreas relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Estas áreas se atrofian o se encogen, lo que provoca cambios en el pensamiento y la conducta de las personas. La DFT suele aparecer entre los 40 y los 65 años, aunque también puede ocurrir más tarde. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo y pueden llegar a afectar a otras funciones cognitivas, como la memoria, el razonamiento o la orientación.

Existen diferentes tipos de DFT, según la parte del cerebro que esté más afectada y los síntomas predominantes. La acumulación anormal de ciertas proteínas en las neuronas, lo que provoca su muerte. En algunos casos, esta condición puede tener un origen genético y transmitirse de padres a hijos. El diagnóstico de esta condición se basa en la evaluación clínica, neuropsicológica y por imágenes del cerebro.

No existe una cura para la DFT, pero algunos tratamientos pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus cuidadores. Estos tratamientos pueden incluir medicamentos, terapias no farmacológicas, apoyo psicológico y social. Es una enfermedad compleja y poco frecuente que requiere una atención especializada e individualizada.

Fuentes: Tribuna