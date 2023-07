Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Este lunes, 31 de julio, trascendió la noticia de que Cardi B sería investigada por la policía bajo cargo de agresión, luego de que arrojó un micrófono en contra de una fan en un concierto que dio el pasado sábado en Las Vegas. Tras ello, la asistente en cuestión habría acudido a la policía para levantar una denuncia; hasta el momento no se reporta a ningún detenido.

Los hechos por los que habrían acusado a Cardi B ocurrieron hace dos días, cuando la cantante, de 30 años, arrojó su micrófono en contra de un fan, quien presuntamente le habría aventado su bebida, mientras ella daba un espectáculo para Drai's Beachclub. De acuerdo con información del medio Page Six, las cosas no habrían terminado ahí, puesto el aparato le habría caído a una mujer, quien resultó golpeada.

La fémina no se habría quedado con los brazos cruzados, puesto al día siguiente del espectáculo acudió al Departamento de Policía de Las Vegas Metro para denunciar lo ocurrido. Como algunos recordarán, el incidente anteriormente mencionado fue captado ante las cámaras de varios fanáticos, quienes más tarde publicaron los clips a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó la noticia.

Por otro lado, el medio estadounidense TMZ hizo una investigación y descubrió que hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de arresto o de citación por lo ocurrido, pero sí se sabe que Cardi B es sospechosa de delito de agresión. Por otro lado, algunos portales de noticias de farándula, como el propio Page Six confirman haber intentado contactarse con los representantes de la rapera para saber su postura al respecto, pero hasta el momento no han respondido.

En el video, que rápidamente se volvió viral a través de redes sociales como TikTok, se puede ver a el fan en cuestión sacando una copa blanca y decorada, con la que consiguió salpicar a Cardi B, quien rápidamente se enfureció y se defendió arrojando el micrófono en dirección a donde se encontraba el agresor. La pregunta que permanece en el aire es si el micrófono golpeó al perpetrador o a una persona que se encontraba cerca de él.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un famoso sufre un incidente mientras da un show, ya que, hace unas semanas, Harry Styles se encontraba dando un concierto en Australia, desde donde le arrojaron un objeto desconocido que terminó por asestarle en el ojo; asimismo, la cantante Pink pasó por una experiencia desagradable cuando un fan le arrojó la bolsa con las cenizas de su madre, en Londres.

Fuentes: Tribuna