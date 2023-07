Ciudad de México.- Actualmente, Danna Paola, es una estrella consolidada de la música y de la actuación, sin embargo, los millenials de poco menos de 30 años, recordarán que la famosa comenzó a trabajar desde que era demasiado pequeña, siendo que llegó a aparecer en diversas producciones de Televisa como Plaza Sésamo, ¡Qué vivan los niños!, María Belén, La familia P. Luche, Amy, la niña de la mochila azul; Atrévete a soñar, entre muchas otras.

Si bien, Danna Paola es recordada porque llegó a dar conciertos a una edad muy temprana, la realidad es que poco se sabe sobre todo lo que tuvo que vivir la estrella de Élite detrás de cámaras y es que, según lo que ella misma declaró en el podcast Escuela de Nada, la fama y el dinero que actualmente tiene le costó bastante caro, puesto le llegó a afectar en un nivel sumamente personal y emocional.

Aunque actualmente Danna Paola goza de una relación estable con Alex Hoyer, la realidad es que las largas horas de trabajo la hicieron tener pésimos noviazgos, al grado en el que sus anteriores parejas llegaron a engañarla en más de una ocasión porque ella estaba dedicada a su trabajo, por otro lado, llegó a mencionar que su padre y la disquera para la que trabajaba casi le ponían restricciones a sus exparejas.

Por otro lado, la cantante de Oye, Pablo, mencionó que sus anteriores parejas eran sumamente "machistas", por lo que estos terminaban siéndole infiel. La famosa declaró que ella solía justificarlos, afirmando que se echaba la culpa por no poder estar con ellos; afortunadamente, en la actualidad es consciente de que engañar a una pareja o no es cuestión de uno mismo y se trata de una decisión propia.

“Me han tocado hombres súper machistas en mi vida, a mí me fueron infiel muchas veces, y era algo que yo creía que era super normal, yo me echaba mucho la culpa en el que, ‘es que yo soy bien toxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa’, y no, cuando estás en una relación no te pasa ni por aquí, o sea, ser infiel, al final es la decisión de tirar todo a la borda por un rato de placer y por pasártelo bien, si realmente la quieres pasar bien, o sea, yo no me paso por la cabeza ser infiel, ni Alex tampoco.”