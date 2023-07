Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se está en la industria del espectáculo, es natural que las estrellas se vayan ganando a sus respectivos fans. Si bien, habrá quienes se conformen con seguir a sus famosos a través de las redes sociales, siempre habrá quienes quieran llegar un poco más allá, ya sea dándoles algunos obsequios o intentando encontrarse con ellos en algún lugar para poder obtener un autógrafo.

Si bien, la mayoría de veces, estas experiencias son descritas como positivas, también hay ocasiones en las que ocurren hechos un tanto perturbadores. Tal y como le ocurrió a uno de los conductores de Otro Rollo, Yordi Rosado, quien es principalmente recordado por aparecer en el mencionado programa, por sus libros como Quiúbole con... o las entrevistas que realiza para su canal de YouTube.

La experiencia en cuestión salió a la luz cuando Yordi acudió como invitado al podcast De todo un mucho, donde contó algunas experiencias que ha tenido por pertenecer a la industria de la farándula, una de ellas ocurrió cuando una fan, asistía siempre a las grabaciones de Otro Rollo. Según declaraciones de Rosado, la joven siempre tenía una actitud amigable con él, pero habría aspirado a llegar a algo más con el conductor por medio de brujería.

Según declaraciones del famoso, la jovencita solía esperarlo cada vez que salía de la Televisa, para pedirle una fotografía o un autógrafo, hecho a lo que él siempre accedía, aunque fue cuidadoso de aclarar que procuraba tomarse fotos con la joven desde arriba de su camioneta, por lo que nunca tenía un contacto con la seguidora más allá del estrictamente necesario, pero un día las cosas cambiaron.

Yordi mencionó que en ocasiones la joven le llevaba regalos, incluso recordó un día que le llevó una playera color azul con café que le gustó mucho, puesto estaba muy de moda México e incluso detalló que llegó a utilizarla en diversas ocasiones. Según las memorias de Rosado, todo cambió el Día de San Valentín, cuando la chica le obsequió unas rosas, mismas que él aceptó sin ningún problema e incluso las llevó hasta su casa.

Una vez en su hogar, le aclaró a su esposa que esas rosas eran un regalo de la fan que siempre lo esperaba a fuera de la empresa, a lo que ella no le molestó, incluso las tomó para ponerlas en un florero; fue entonces que notó que el ramo estaba sumamente amarrado, por lo que tuvo que cortar el listón para poder colocarlas en la jarra y así hacer que durarán por mucho más tiempo, pero al abrirlas notó que dentro había una "bolsita de terciopelo". El famoso contó que, al abrirla notó que había dos fotos amarradas con una sustancia parecida a la miel, aunque no le dieron demasiada importancia. Rápidamente los internautas le advirtieron que se trataba de un "amarre" que no surtió efecto, porque lo deshicieron.

