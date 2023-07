Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca se volvió a vivir un fuerte drama, debido a que la reconocida actriz y muy polémica influencer, Romina Marcos, hace un par de horas que rompió en llanto en pleno programa al aire dentro de MasterChef Celebrity, en donde no pudo más y decidió abandonar su reto, dejando a más de uno de los espectadores molestos por lo sucedido.

Como se sabe, hace un par de meses que Marcos era tendencia en redes y acaparaba titulares con su arrasador éxito dentro de la televisora San Ángel, al formar parte de la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, a la cual regresó dos temporadas después para tratar de convertirse en bicampeona junto a Josh Gutiérrez en la edición de Campeón de Campeones, siendo de las consentidas del público.

Pero a inicios de este 2023 sorprendió a sus millones de seguidores, debido a que apareció en pleno programa en vivo de Venga la Alegría para confirmar que era una de las participantes que estaría en la cuarta temporada del afamado reality de cocina, que actualmente se encuentra casi en su tercer mes y muy cerca de la recta final, mismo en el que también se ha visto en el centro del ojo público por su participación tan destacada.

Romina abandona reto. Instagram

Pero en esta ocasión los ojos del público y la prensa se ha puesto sobre ella por el hecho de que en plena competencia hizo tremendo berrinche al no haber obtenido el resultado que deseaba sobre el postre que hacía, dado a que el reto se trataba de preparar botanas dulces, y ella al intentar realizar una especia de brownie no logró hacer las cosas en el tiempo, frustrándose hasta las lágrimas y dejando el reto de lado, expresando que no haría nada más.

Ante este hecho, cuando fue el momento de los jueces de calificar, se mostraron sumamente comprensivos con la hija de Niurka Marcos, señalando que entendían la frustración al querer realizar algo que jamás había hecho, señalándole que debía de aprender un poco a canalizar sus emociones, ayudando a que en esos momentos no se sintiera tan mal al respecto, aconsejándole y haciéndole notar sus errores.

Por este motivo los espectadores de la emisión quedaron muy molestos, debido a que no dudaron en expresar que lo que había sucedido fue algo que los dejó indignados, señalando: "Que es injusto que sacaron a Ana María Rojo y dejaron a Romina y no terminó un reto. Qué barbaridad", señalando que no solamente porque se soltara a llorar tenían que haberle dado la oportunidad y que la estaban protegiendo demasiado los de la producción.

Finalmente, la hermana de Emilio Osorio en las redes sociales respondió a las criticas con este mensaje: "A mucha gente le desagrada que sea tan llorona… yo misma he intentado cambiar eso de mi y evitarlo pero la neta así soy y no voy a cambiar solo porque la gente no entiende que esa es mi manera de ser y le molesta mi sentimentalismo. Llorar no me hace débil, ni victima, ni una persona manipuladora… llorar es parte de mi y amo ser tan sensible ante todo en la vida".

Romina Marcos llora por su fallido reto. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui