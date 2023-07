Eduin Caz celebra su cumpleaños y confiesa que quiere recuperar su vida: "Ya mérito me les voy"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduin Caz se encuentra de manteles largos, pues en medio de su gira por Centroamérica celebró su cumpleaños 30, razón por la que sus compañeros de Grupo Firme le festejaron arriba del escenario y como lo han hecho costumbre lo bañaron de agua, bebida, hielos y todo lo que encontraron, así que terminó empapado, así como agradecido con el público de Costa Rica, quienes corearon cada uno de sus temas.

Después de su exitoso concierto, el intérprete de Ya supérame y Qué onda perdida fue sorprendido por su equipo de trabajo, compañeros y amigos, quienes se organizaron para hacerle una pequeña fiesta en la que él mismo se terminó lanzando hacia el pastel, tomaron, bailaron y se armó la bohemia, por lo que terminaron cantando de todo un poco.

A través de su cuenta de Instagram, Eduin compartió algunas imágenes de su festejo, pero impactó a sus seguidores con el mensaje que escribió ya que algunos temen que se retire por un tiempo de los escenarios, pues aunque ha tenido mucho éxito, también ha pasado duros momentos en los últimos meses, desde su divorcio, la pérdida de su abuelita y el hecho de tener lejos a sus hijos.

"Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta que ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad en mi vida, perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que necesito regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo", escribió.

No obstante, a pesar de que dio muestra de que no todo ha sido miel sobre hojuelas para él, también aclaró que no es el fin de la agrupación y volvió a desmentir los rumores de que se convertiría en solista: "Me estoy despidiendo porque a lo que miro, sólo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. Gracias familia, explicó el exponente de regional mexicano".

De este modo, Eduin Caz dio a entender que tras cumplir con su agenda de trabajo se tomará un descanso para reconectar con su familia y dedicarse a sus asuntos personales, así que es posible que Grupo Firme este lejos de los escenarios por un tiempo en lo que preparan una nueva gira, así como más música, pero evidentemente no es el fin y seguramente seguirán sorprendiendo con su talento, además de que les esperan importantes premiaciones.

