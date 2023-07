En silla de ruedas: Tras 46 años en Televisa, conductora se alista para morir y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida presentadora de noticias, quien trabajó durante 46 años en Televisa y luego fue repentinamente despedida, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Venga la Alegría confesando problemas para respirar y además de luto. Se trata de la famosa Lolita Ayala, quien acudió a la misa por el primer mes del fallecimiento de su amiga, Talina Fernández.

Tras perder su contrato de exclusividad con la empresa de San Ángel, Lolita fue despedida luego de 46 años en la televisora y 29 conduciendo Las Noticias, noticiero que volvió muy exitoso y es recordado por su sello personal: una rosa en su mesa. Lamentablemente en los últimos años Lolita ha preocupado a todos sus fans luego de ser captada hace unos meses sin poder caminar usando silla de ruedas y con un tanque de oxígeno.

De hecho el pasado fin de semana llegó hasta la iglesia donde se realizó la misa en homenaje a la 'Dama del Buen Decir', usando un bastón, por lo que fue cuestionada al respecto. En una entrevista con reporteros de VLA, la señora Ayala contó que desde su accidente en un helicóptero enfrenta diversos problemas: "Ya no quedó bien mi columna, porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera… Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha que es la que la rotura del fémur y este y pues ando con bastón".

Asimismo, la prensa preguntó a la expresentadora de noticias sobre porqué lleva consigo un tanque de oxígeno y así respondió: "Pero no siempre, por ejemplo, ahorita (que estoy hablando con ustedes) no lo traigo, todos nos tenemos que cuidar". Por otro lado, Lolita mencionó que ella ya alistó todo para el día de su muerte, aclarando que el tema del testamento está arreglado: "Pues sí claro el testamento por supuesto, y pues el legado es el amor a los demás, porque para mí la labor social fue algo muy importante en mi vida".

Ayala además confesó cómo quiere que el público la recuerde cuando ya no esté en este mundo: "A mí me encantaría que me recordaran como una persona generosa". Y sobre Talina Fernánez, la experimentada periodista relató lo mucho que la echa de menos: "La extraño un montón, era como parte ya de mi vida y era tan simpática, te hacía tan feliz estar con ella, me hace mucha falta todavía y seguramente siempre".

Y sobre su exmarido Jorge Berry, quien falleció hace un par de semanas, Lolita negó de forma tajante que este famoso la haya violentado durante su matrimonio: "Era muy buena persona, todos esos chismes que sacan en el periódico son falsos, qué bueno que tengo oportunidad de decirlo, él jamás me levantó un dedo", dijo la extrabajadora del Canal de Las Estrellas.

