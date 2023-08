Erik Rubín se une a Andrea Legarreta tras muerte de su madre; se despide de su exsuegra con esta FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta está pasando por uno de los peores momentos de su vida debido a que la tarde de ayer domingo 30 de julio murió su madre, la señora Isabel Martínez, de forma repentina pues la conductora nunca manifestó preocupación por un tema de salud de la mujer que le dio la vida. Quién no ha dejado sola a la también actriz en estos momentos de pena ha sido su exmarido, el cantante Erik Rubín.

Como se recordará, durante el pasado mes de febrero la presentadora estelar del programa Hoy anunció que se estaba dando un respiro de su relación sentimental con el originario de Puebla luego de 22 años de matrimonio. Pese a que ya tienen casi un año separados, Erik se ha unido más que nunca a la artista de 52 años ahora que está sintiendo el dolor de la muerte de su madre y esta tarde de lunes mostró lo mucho que le duele la partida de su exsuegra.

Y es que como se sabe, al principio de su romance con Andy, doña 'Chabelita' se interponía a que estuvieran juntos porque sabía de la fama de 'don Juan' que tenía Erik y por ello temía que el exintegrante de Garibaldi lastimara a su pequeña. Pese a todo, Rubín y la mamá de su exesposa tuvieron una gran relación y por ello se despidió de ella a través de un emotivo mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El músico y empresario poblano compartió una fotografía en donde aparece dándole un gran abrazo a la mamá de Andy y seguidamente escribió: "Siempre vivirás en nuestros corazones amada #Chabelita". Como era de esperarse, decenas de famosos como Litzy, Bianca Marroquín, Margarita Vega, Eugenia Cauduro, entre otros, reaccionaron al post y le enviaron toda su buena vibra tanto a Erik como a 'La Legarreta'.

Horas antes, el intérprete de canciones como Princesa Tibetana y Si no es ahora fue abordado por reporteros a su salida del teatro donde se realiza Vaselina y aquí compartió cuál era su sentir ante la partida de doña Isabel: "Obviamente, es algo difícil para todos... Era una persona muy entregada, una persona muy especial para todos". Asimismo, puntualizó que estaba por viajar para acompañar a Andy, y sus hijas Mía y Nina Rubín en este momento tan doloroso.

Por otra parte, Mía también rompió el silencio y se pronunció ante la partida de su abuela, compartiendo un emotivo mensaje mediante sus historias de Instagram: "El cielo está de fiesta por recibir a tan hermoso ángel". Además la jovencita de 18 años publicó una imagen de sus abuelos durante una renovación de votos y precisó: "Agradezco todos los momentos que compartimos juntas y me llevo todo lo bello que me diste. Voy a extrañarte como no tienes idea, te amaré por siempre".

