Filtran VIDEO de Daniel Bisogno en "beso, abrazo y apapacho" con nuevo galán; los detuvo la Policía

Ciudad de México.- El famoso presentador Daniel Bisogno de nueva cuenta está protagonizando un fuerte escándalo pues salió a la luz que el fin de semana pasado presuntamente fue detenido por la Policía de la CDMX luego de conducir bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad. Asimismo, en el programa Chisme no Like lo volvieron a sacar del clóset y mencionaron que ya tiene nuevo galán, por lo que filtraron un video del momento en el que habrían estado entre "beso, abrazo y apapacho".

Durante la reciente transmisión del proyecto especializado en espectáculos se compartieron imágenes y grabaciones del momento en que el conductor de TV Azteca llega a un conocido restaurante de la capital mexicana acompañado de varios hombres, quienes aparentemente son mucho menores que él. Al parecer, entre estos jóvenes se encontraba la nueva pareja de Bisogno, quien hace poco aseguró que él jamás saldrá del clóset pues no tiene que darle explicaciones a nadie sobre sus preferencias:

Pudimos percatarnos que hay una relación con uno de ellos, había un jovencito abrazándole y según lo que nos dijo nuestro paparazzi, la relación con este joven fue de beso, abrazo y apapacho", mencionó la conductora Elisa Beristain.

Acto seguido, el controversial Javier Ceriani presentó una serie de videos en los que se puede apreciar a un joven que aparentemente abraza a Daniel mientras están sentados en una mesa del restaurante. El conductor argentino además añadió que 'El Muñe' habría pagado toda la cuenta de sus amigos, la cual oscilaba en más de mil 300 dólares ya que al menos habrían tomado dos botellas de champaña.

Asimismo, Ceriani precisó que aparentemente Bisogno fue detenido por policías capitalinos: "Además, borracho empieza a conducir a alta velocidad, con la música a todo lo que da y lo agarró la policía a Bisogno... Estaba con su jovencito". Sin embargo, en las imágenes presentadas se observa que una oficial identifica que estaba frente a ella el conductor de Ventaneando, por lo cual le pide una fotografía y después lo deja ir. No obstante, Elisa aseguró que pueden probar que el famoso "sí dio mordida" a las autoridades.

Lo dejaron ir, pero les podemos decir que le dio mordida a los policías...".

Finalmente, los conductores se le fueron encima a Daniel recordándole que hace no mucho estuvo a punto de morir por un problema hepático, por lo cual le recomendaron dejar el alcohol para evitar nuevos problemas: "Vimos que se pasa por el arco del triunfo su enfermedad porque el señor no puede tomar alcohol", expresó Elisa, además de que expuso que supuestamente Bisogno sí fue diagnosticado con cirrosis a pesar de que no lo quiere confirmar. Cabe resaltar que esta información queda en calidad de especulación, hasta que el conductor o su familia lo confirme.

