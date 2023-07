FOTO: Tras dejar el hospital, Madonna conmueve las redes sociales: "Soy afortunada de estar viva"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En el el marco en el que la cantante de pop, Madonna confirmó que realizaría una gira internacional, la industria de la música también se mostró en shock cuando medios internacionales reportaron que la intérprete de temas como Like a Virgen o Music, había sido llevada de manera urgente al hospital tras haberse desvanecido y ser encontrada inconsciente en su casa en Nueva York. A un mes de los hechos, la famosa se pronunció a través de las redes sociales y lanzó una emotiva reflexión que le ha valido el apoyo de sus millones de seguidores.

Con una serie de fotografías en donde se muestra acompañada de sus hijos, la cantante de 64 años de edad reconoció que fue gracias a esta crisis que se percató de lo afortunada que es estar con vida. Portales como TMZ asaltaron que la famosa atravesó por una fuerte infección a consecuencia de una bacteria, misma que la llevó a estar en cuidados intensivos y hasta haber sido intubada. Por esta crisis, el arranque de su gira mundial se pospuso hasta nuevo aviso.

El amor de familia y amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos y en la aparente e interminable acción de dar… pero cuando las patatas se cayeron mis hijos realmente aparecieron para mí", escribió.

La denominada 'Reina del Pop' remarcó que con esta crisis, también se pudo descubrir un lado que no conocía de sus hijos y fue precisamente esto lo que hizo toda la diferencia. Asimismo, abordó cuál es la importancia de la presencia de sus amigos entre los que incluyó a su representante Guy Oseary, el cual le hizo un regalo que también compartió a través del extenso mensaje que llamó la atención tanto de la prensa como de sus millones de fans, quienes le desearon una pronta recuperación.

¡Y gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo!", concluyó.

Antes de reaparecer de esta manera en redes sociales, se corrió el rumor respecto a que Madonna seguía postrada en una cama y no solo eso, sino que además su estado de salud era más grave de lo que se estimaba; no obstante, fue ella la que en todas sus cuentas subió una foto donde se muestra agrazando un ramo de rosas dejándola ver más recuperada y con ello, desmintiendo que estuviera parcialmente paralizada. Para entonces, el arranque del 'Celebration Tour' seguía sin tener cambios.

La semana anterior a lanzar esta reflexión, 'La Reina del Pop' subió un video donde baila delante de la cámara el tema Lucky Star. No obstante se esconde si se trata de un video pasado o fue grabado con el fin de mostrarse cada vez más recuperada. En cada una de las publicaciones, la famosa ha recibido el apoyo de los fans quienes no pueden esperar a verla sobre ele escenario. La gira mundial de Madonna incluye México, fechas que no se han modificado tras la crisis que atravesó.

