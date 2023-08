Golpe a Televisa: Filtran el supuesto casting de la próxima temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa se propuso entrar a la competencia contra las otras televisoras respecto a realitys, así que apostaron todo a La Casa de los Famosos México y desde su estreno ha sido un rotundo éxito gracias al contenido y polémicas que protagonizan sus concursantes, razón por la que antes de que tengan un ganador ya están en planes para tener una segunda temporada.

Es tal el furor que ha causado el show que se sabe que la producción ya está comenzando a buscar a sus nuevos candidatos para iniciar con negociaciones y en redes sociales se ha viralizado un video en el que se revela una presunta lista en la que se nombra algunas celebridades que podrían sumarse al proyecto, lo cual ha generado un sinfín de reacciones de parte de los internautas.

Cabe destacar que suenan nombres de personajes que han participado en diferentes televisoras y van desde atletas, actores, comediantes, conductores y hasta influencers, lo cual es un índice de que habría mucha variedad, así como diferentes personalidades, lo cual es un punto clave para que la fórmula funcione.

Lista de candidatos:

Lorena Herrera | Actriz

Macky González | Atleta

Michelle Viet | Actriz

La Bebeshita | Conductora e influencer

Lorena de la Garza | Comediante

Herly RG | Influencer

Jenni García | Bailarina

Eleazar Gómez | Actor

Karla Diaz | Cantante

Mauricio Mancera | Conductor

Ricardo Peralta | Influencer

Kunno | Influencer

Gabriel Soto | Actor

Adrián Di Monte | Actor

Agus Fernández | Chico reality

Es importante resaltar que en esta nueva lista no figura ninguna de las integrantes del clan de 'Las Perdidas', pues tras el éxito que ha tenido la rubia mucho se dijo que podrían invitar a Kimberly 'La Más Preciosa' o Paola Suárez, pero todo parece indicar que ya no serían contempladas, o bien, que declinaron la invitación.

Algo que llama la atención es que en redes sociales se han dado varios comentarios en los que destacan que no volverán a causar el mismo impacto que esta primera entrega, lo cual ha sucedido en muchos formatos y han mostrado el rechazo hacia la participación de algunos de los antes mencionados como Eleazar, quien estuvo involucrado en una fuerte polémica de violencia que todavía muchos no le perdonan.

"Cómo la primera temporada no habrá otro. No pienso verla", "Ya no me vuelvo a enganchar porque ya ni duermo y que hueva con esos personajes", "Ay no que piensen en algo realmente divertido o diferente que pueda superar a la primera y sobre todo a Wendy", se lee entre los comentarios.

No obstante, es importante destacar que esta información no es oficial y por ahora no hay manera de comprobar que las celebridades antes enlistadas hayan sido convocadas, pues es mucha la premura para hablar de confirmados, pero es un hecho que habrá una segunda edición que podría llegar antes de que culmine el 2023 o a principios del año próximo.

Fuente: Tribuna