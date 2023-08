A horas de conocer al primer finalista, Poncho de Nigris y Sergio Mayer se pelean en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tensión dentro de La Casa de los Famosos México se encuentran más arriba que nunca debido a que este lunes 31 de julio se conocerá al primer finalista de la temporada, lo cual ha dado pie a varias discusiones. Hace algunas horas Poncho de Nigris y Sergio Mayer tuvieron una nueva discusión por 'ego' luego de ser señalados por el público como los presuntos líderes del team Infierno.

Mientras estaban en la sala junto a la piscina, el influencer originario de Monterrey, Nuevo León, le echó en cara al esposo de Issabela Camil que se va ir como perdedor de la primera temporada: "Sergio nunca ganó nada, él no ganó nunca nada". Como era de esperarse, Mayer no se quedó de brazos cruzado y replicó a Poncho diciendo: "¿De qué te sirvió ganar el del equilibrio? si nunca fuiste líder", expresó ya molesto.

No ganaste nada", dijo De Nigris.

Pero la discusión no terminó ahí y Poncho añadió: "Pero ganamos gracias a eso, fui el primero", recordando que la semana pasada Emilio Osorio fue líder luego de haber estado semanas sometidos por el team Cielo. Y el exintegrante de Garibaldi añadió: "Pinch... puñetas, nunca fuiste líder, gané lo que tenía que ganar, tú no le ganaste a la Barby cabr...", expresó Sergio. En ese momento, 'La Barby' Juárez intentó romper la tensión y bromeó diciendo que Nicola Porcella tampoco fue líder y no estaba discutiendo.

Sin embargo, la discusión entre Sergio y Poncho no paraba y seguían diciéndose sus verdades: "Ni a 'La Barby' le ganaste, no mam...", expresó el también político mexicano y añadió: "Pero te ganó 'La Barby' en los pinc... candados". Seguidamente, Poncho recordó que hace un par de semanas estuvo a punto de ser líder de la casa, pero otra vez fue superado por la boxeadora, y así se defendió: "Pinch... lazo agarrado ahí como marrano", dijo Mayer.

Inmediatamente después, el esposo de Marcela Mistral se pronunció diciendo: "Si yo no gané nada, tú tampoco". Y aunque Wendy Guevara pedía un alto a la pelea, nuevamente la discusión subió de tono cuando Sergio aseguró que el regiomontano siempre estuvo 'ardido' de que Jorge Losa lo superaba en todas las pruebas: "No, mi ardides era porque yo y el cuarto contra él, pero ya se me pasó, yo lo quería sacarlo".

Y De Nigris además replicó que Mayer tampoco le había ganado al 'Albacete': "No le ganaste nunca". Minutos después el creador del espectáculo 'Solo para mujeres' se fue de la sala y el regiomontano opinó acerca de la polémica discusión que tuvieron: "Sergio se gancha cuando le digo que no ganó nada", mencionó, mientras que Wendy añadió que en cuanto le sea posible los expondrá a ambos por ser unos perdedores.

Fuente: Tribuna y YouTube Las Estrellas