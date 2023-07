'La Academia': Nadia Yvonne reconoce que ha sido blanco de críticas por sus creencias religiosas

Ciudad de México.- La querida exintegrante de La Academia, Nadia Yvonne estuvo como invitada en los Premios Arpa 2023, los cuales se entregaron en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México y estuvo interpretando algunas canciones como parte del 'opening', aunque previo a su intervención se tomó unos minutos para hablar con la prensa y tocó un tema muy importante en su vida, la religión y cómo la ayudó a salir adelante.

Nadia, al igual que otras celebridades como Yuri no oculta su fe en el cristianismo, pues asegura que llegó en momento importante en su vida y gracias a ello se mantiene en pie, aunque el ser firme con sus convicciones le ha costado burlas e incluso rechazo social; sin embargo, prefiere mantenerse respetuosa hacia todas esas personas que la critican, pues considera que tienen ese vacío.

Me ha tocado pasar por un rechazo, discriminación en cuanto a mis creencias, personas que me han hecho menos, que se han burlado de mí y que incuso me han hecho llorar. Para mí, Dios es todo, la Biblia lo es y me rescató de un momento oscuro y depresivo de mi vida hace unos 14 años", comentó.