La blusa favorita de Britney Spears a inicios del 2000 está de vuelta para este verano; así se usará

Ciudad de México.- El inicio de este milenio fue, por decirlo menos, un tanto ajetreado, las computadoras comenzaban a dejarse ver en los hogares, cada vez se hablaba de un mundo mucho más globalizado y la moda Y2K se encontraba en su auge. Por otro lado, Britney Spears se estaba coronando como la princesa del pop gracias a los grandes éxitos que solía lanzar prácticamente todo el tiempo.

Como algunos recordarán, en aquel entonces, la cantante de éxitos como Oops! I Did It Again, Baby One More Time, Sometimes y I'm a Slave 4 U, no solo era una de las cantantes más escuchadas de la época, sino que también se trataba de uno de los referentes de moda más importantes. Cualquiera puede recordar cómo levantó la tendencia de los pantalones cargo, los abrigos de peluche, pero no solo eso, porque también inició el auge de las blusas bandeau.

Dicha prenda fue utilizada por otras grandes estrellas de la época como es el caso de Christina Aguilera y Paris Hilton; y aunque parezca que los años 2000 se encuentran muy lejanos, la realidad es que 23 años después dicha tendencia parece estar de regreso por todo lo alto, esta vez vendría de la mano con estrellas de la talla de Bella Hadid o de la afamada modelo y actriz, Emily Ratajkowski.

Pero... ¿qué son exactamente las blusas bandeau? Se tratan de la tendencia más seductora de esta temporada de primavera-verano 2023, ya que resaltan tu figura y te dan un aire de confianza y elegancia. Además, son muy versátiles y se pueden combinar con diferentes prendas y accesorios para crear outfits de impacto. A continuación podrás encontrar algunas ideas para llevarlas de manera exitosa:

Con una falda larga: Puedes optar por una blusa bandeau de color liso o con algún estampado floral o étnico, y combinarla con una falda larga de gasa o algodón . Puedes agregar un cinturón fino para marcar tu cintura y unos zapatos planos o sandalias . Completa el look con un sombrero de paja , unas gafas de sol y unas pulseras .

Con unos jeans: Elige una blusa bandeau de denim o de algún color vibrante, y llevarla con unos jeans ajustados o desgarrados. Puedes añadir una chaqueta de cuero o una camisa abierta para darle un toque más rockero. Para el calzado, puedes optar por unas zapatillas deportivas, unos botines o unos tacones. No olvides los accesorios, como un collar, unos pendientes o un reloj.

Con un pantalón palazzo: Apuesta por una blusa bandeau de seda o satén, y combinarla con un pantalón palazzo de corte recto o acampanado. Puedes elegir colores neutros o contrastantes, según tu gusto. Para el calzado, puedes usar unas sandalias de tacón o unas cuñas. Añade un bolso de mano, unos aretes y un anillo para completar el look.

