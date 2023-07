Laura G no sería despedida de TV Azteca: La conductora renunciaría a 'VLA' ¿por proyecto en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco después de que la famosa y muy polémica presentadora, Laura G, a través de sus redes sociales confirmara su despido de Venga la Alegría y se dijera que era por traicionera, ahora las cosas se complicaron, dado a que dicen que en realidad sería la conductora la que presentaría su renuncia de forma contundente y este sería el motivo de su tan inesperada decisión, ¿será acaso que se muda con nuevo proyecto dentro de Televisa?

Como se sabe, después de que Laura renunciara al programa Hoy y se dijera que fue vetada de Televisa, la reconocida y polémica presentadora confirmó que se integraba al matutino del Ajusco, cuando aún estaba bajo la producción del polémico dominicano, Dió Lluberes, causando un gran revuelo entre los espectadores que nunca la aceptaron como presentadora, pues solían comentarle cosas como que debía irse, hecho que hace poco sucedió.

Esto pues la noche del pasado lunes 24 de julio, Laura a través de un live en su cuenta de Instagram reveló que los rumores de que ella saldría de la emisión matutina el viernes 28 de julio eran completamente ciertos, señalando que no era por una pelea con la actual productora, Maru Silva, sino que era porque: "Estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no me quiero perder ningún momento, quiero disfrutar estas vacaciones con ellos, quiero ir más a Argentina porque allá está la familia de mi esposo, quiero gozarlos".

Y aunque ella enfatizó a qué todo fue en los mejores términos posibles y solo lo hacía para tener más tiempo libre para su propia empresa personal, en su familia y en sus proyectos de radio, que no eran tan demandantes como un matutino, el canal de YouTube de Chacaleo aseguró que su despido se debía a que los altos mandos de la televisora no confiaban en ella por su presunto cercano contacto con Sandra Smester y en realidad pronto tendría su programa en Telemundo.

Pero ahora, según el canal de YouTube de El Borlote, la presentadora sería la que en realidad alzaría la mano para renunciar, pues aparentemente Adrián Ortega buscaría reducirle su sueldo casi a la mitad, por lo que ella mejor optó por declinar el ofrecimiento y mejor presentar su renuncia al día siguiente con efecto de inmediato, dandole hasta el 28 de julio, pues su contrato se vencía con ellos el pasado domingo 30 de julio.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la expresentadora de Sabadazo o los altos mandos de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, no se han pronunciado respecto a si es verdad que habrían tratado de reducir el sueldo de Laura para pasar su crisis, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui