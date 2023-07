Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 30 de julio, trascendió la noticia de que la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, se vistió de luto por el fallecimiento de su madre. Si bien, una gran cantidad de los amantes de la farándula estuvieron al pendiente de lo que ocurría con la actriz de Vaselina, resulta ser que, en Estados Unidos, también estaban lidiando con la perdida de un famoso que acompañó a varias generaciones de niños y adolescentes.

Se trata del actor Paul Reubens, mejor conocido como Pee-wee Herman, quien perdió la vida precisamente el día de ayer, después de mantener una ardua lucha contra el cáncer. El famoso de 70 años de edad, se encargó de dar una declaración póstuma a través de su cuenta oficial de Instagram, misma que salió a la luz este lunes, 31 de julio; en ella, el famoso se disculpaba por no haber hablado del tema en 6 años.

Paul declaró que el motivo por el que decidió llevar solo consigo esta enfermedad fue por el profundo respeto y amor que siente hacia sus "amigos", "fans", y "simpatizantes", a quienes aseguró querer mucho. También declaró que disfrutó los largos años que estuvo haciendo "arte" para los más pequeños de la casa. Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se aglomeraron en la sección de comentarios para dar su pésame.

"Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes."