¿No sabes qué regalarle? Apuesta por estos X perfumes de mujer. ¡Éxito asegurado!.

Ciudad de México.- La fragancia que recibe por nombre Powdery Orange Flower es, sin duda, una de las propuestas más atractivas de perfumes para damas que no podéis dejar por lado. En esta fragancia se encuentran diferentes materias primas que, sin embargo, demuestran encajar a la perfección: el azahar y la vainilla. Todo ello, acompañado de unas notas de bergamota, jengibre y mandarina y con unas notas de fondo de haba tonka y almizcle que se ven acentuadas por la vainilla. Se trata de un perfume que está inspirado en Voce Viva de Valentino.

Spicy Orchid

Si os gustan las fragancias dulces y con un toque exótico, Spicy Orchid es el aroma que buscáis. En concreto, se trata de una fragancia que arranca con una combinación de canela, pimienta rosa y ylang ylang para pasar luego a unas notas corazón protagonizadas por la orquídea.

Tras dichas notas, la fragancia se evapora para dejar paso al pachulí, el sándalo cremoso, la ciruela y la vainilla, dando lugar a un aroma con cuerpo y de lo más sensual. Se trata de una fragancia inspirada en Black Orchid de Tom Ford.

Woody Tobacco

Por otro lado, encontramos la fragancia que recibe por nombre Woody Tobacco. Se trata en esta ocasión de una fragancia que ofrece una mezcla de madera rubia y hojas de tabaco. Todo ello, con un aroma protagonizado por las frutas secas, el limón y la pimienta rosa y que también cuenta con unas notas de fondo orientales de benjuí y vainilla. El resultado final es un aroma intenso que está inspirado en la fragancia de Replica Jazz Club de Maison Margiela.

Floral Aldehydes

La fragancia que recibe por nombre Floral Aldehydes ofrece una composición icónica que se encarga de mezclar un aroma de notas florales blancas con los aldehídos que se combinan con un aroma floral dulce y cuyo resultado es completamente diferente a lo que puede ofrecer cualquier otra fragancia del mercado. Se trata de un aroma que está inspirado en el mítico perfume N°5 de Chanel.

Floral Rhubarb

Floral Rhubarb es un perfume que ofrece una combinación insuperable de narciso y narcisa, dos tipos de flores que en esta ocasión se llevan al mundo de la perfumería. Todo ello en un perfume con un original acorde gourmet, a base de ruibarbo jugoso y notas lechosas que dan lugar a este perfume inspirado en Perfect de Marc Jacobs.

¿Por qué optar por los perfumes Dossier?

Los perfumes Dossier ofrecen grandes ventajas gracias a la filosofía en la que se basan a la hora de realizar sus perfumes.

Perfumes de calidad a precios ajustados

Los aromas de Dossier se caracterizan por ofrecer la máxima calidad en sus aromas sin que ello suponga un coste elevado. La firma ha demostrado que se puede trabajar con márgenes mucho más ajustados y ofrecer un producto de calidad y accesible a todos los bolsillos.

Aromas respetuosos

Todas las fragancias de Dossier se han hecho de manera respetuosa, es decir, con ingredientes limpios y sin ser testados en animales. Es un producto vegano. Por tanto, si buscáis fragancias con estas características, los perfumes de Dossier son para vosotros.

Perfumes duraderos

Los perfumes que puedes encontrar en Dossier se caracterizan por ser duraderos, por lo que podrás disfrutar de sus aromas en la piel durante todo el día con la misma intensidad. Con ello, la firma demuestra que hacer perfumes duraderos, respetuosos con los animales y de calidad no tiene por qué ser algo exclusivo de líneas de perfumes con precios muy elevados.

Amplia oferta de opciones

Tanto si buscas perfumes para damas, como perfumes para cabellos o fragancias unisex, lo cierto es que en Dossier encontrarás una amplia oferta de perfumes de calidad. Una muestra de ello son las cinco opciones de perfumes para mujer que os hablamos en este texto. Perfumes florales, frescos, amaderados… Lo cierto es que la oferta es tan amplia como gustos y preferencias puede haber.

Podrás comprar fácilmente tus perfumes

A través de la web de Dossier podrás comprar cómodamente tus aromas. Basta con entrar en la ficha técnica de cada perfume para poder descubrir la composición y cuáles son las notas de la fragancia en cuestión. También se podrá ver la información relativa a los perfumes en los que se inspira el aroma en sí.

Todo ello recibiendo el pedido en casa en apenas unos días y con la posibilidad de obtener descuentos flash en su portal. En definitiva, podrás recibir un perfume de calidad a un precio ajustado en tu casa sin tener siquiera que desplazarte.

Por todo ello, si estás buscando un perfume para damas de calidad, no dudes en echar un vistazo a todo el catálogo de perfumes para mujer o perfumes unisex de Dossier. Una oferta de decenas de perfumes te están esperando. Podrás comprobar que llevar un perfume de calidad y duradero no tiene por qué ser algo que cuente con un coste que no se puede asumir en todos los casos.