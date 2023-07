"No son nadie": Piqué humilla a fans en antro tras corear "Shakira" en evento de la Kings League

Comparta este artículo

Barcelona, España.- De nueva cuenta el reconocido empresario y polémico exfutbolista, Gerard Piqué, no soportó y estalló furioso en una reciente evento de la Kings League, en el cual no dudó en humillar a sus fans después de que en el antro corearan sin parar el nombre de la querida y muy famosa cantante colombiana, Shakira, recordándole su infidelidad, por lo que este dijo que ellos "no son nadie" y él sí.

Como se sabe, hace más de un año que la famosa intérprete de Las de la Intuición y el exfutbolista anunciaron su rompimiento tras 12 años juntos y dos hijos, tras lo que se dijo que fue por una infidelidad, misma que ambos confirmaron, él dejándose ver con dicha mujer y ella con su famosa tema al lado de Bizarrap, en la cual habla mucho con respecto a que ambos la habían traicionado y los destrozó sin piedad, junto al público.

Tras este hecho, en España, México y básicamente en todo el mundo la colombiana ha recibido el apoyo de la mayoría de las personas, incluidas celebridades, tanto que se dice que el hate que comenzó a recibir el catalán lo obligó a que renunciara al FC Barcelona, puesto que en cada partido lo abucheaban cada que tocaba el balón, por lo que desde ese momento se ha enfocado 100 por ciento a su empresa Kings League.

A Piqué le recuerdan a Shakira y enfurece. Internet

Y ahora, el exdeportista decidió realizar un importante evento para celebrar el fin de la temporada deportiva de su empresa, por lo que se fue a un antro con su equipo y cuando este subió al escenario para dar un discurso sobre la felicidad que sentía en esos momentos, el público le impidió hablar coreando sin parar el nombre de la creadora de Antología, Shakira, repitiéndolo una y otra vez sin parar, causando la molestia de este.

Pero, en vez de que Piqué decidiera abandonar el escenario, esperó pacientemente hasta que los gritos cesaran y así él tomó su micrófono para expresar su molestia y reprocharles a todos lo que acababan de hacer, así que de forma contundente expresó un: "Yo soy campeón del mundo y ustedes no son nadie. Hagan algo con sus vidas", haciendo alusión al triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Pero esto no fue lo único que habría acabado con la paciencia del exfutbolista, debido a que este un par de horas antes, al final de los partidos del Civitas Metropolitano, hubo un concierto de cierre en el que se presentaron Nicky Nicole, Sebastián Yatra y Manuel Turizo, el cual decidió interpretar el tema Copa Vacía, haciendo que Piqué abandonara el lugar al escuchar por los altavoces la voz de su expareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui