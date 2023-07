¡No soportó! Ferka defiende a Jorge Losa en 'LCDLFM' y la deja con la boca cerrada a Issabela Camil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México cada vez se pone más picante, pues conforme se acerca la gran final comienzan a surgir roces y polémicas, dentro y fuera, dado que el debate entre los exconcursantes y panelistas ha subido de nivel, pues como muestra fue la fuerte discusión que sostuvieron durante la última gala Issabela Camil y Ferka; aquí los detalles.

El domingo 30 de julio las parejas de ambas celebridades se encontraban en peligro de eliminación, razón por la que la producción las invitó para que compartieran sus impresiones, pero como era de esperarse cada una defendió a su hombre, argumentando el por qué debían quedarse en el reality, pero ninguna se guardó nada a la hora de dar su opinión, protagonizando un momento de tensión.

Fue en plena transmisión en vivo, donde ambas actrices intercambiaron palabras y dejaron sorprendidos a los del foro, así que en redes sociales de inmediato se viralizó el momento, dado que es evidente que no se caen bien y no es la primera vez que se confrontan, pues cuando Ferka salió en la segunda gala indicó que Mayer era un manipulador, mientras que su esposa le pidió que le agradeciera ya que gracias a él tuvo sus cinco minutos de fama.

Así fue la pelea entre Isabela Camil y Ferka

Todo se desató cuando Issabela aseguró que el tiempo de Jorge Losa en el reality show había terminado, augurando que sería el octavo eliminado, algo que evidentemente no le pareció a Ferka, quien no dudó en hacerlo notar: "No estoy de acuerdo. Ella no decide, decide el público y eso es muy importante. Yo sé que hoy podemos hacer que cambie la historia", comentó.

Por su parte, la hermana de Jaime Camil coincidió en que efectivamente ella no decidía, pero podría dar abiertamente su opinión, resaltando que para eso la habían invitado, mientras que la exrepresentante del 'Team Cielo' la dejó callada diciendo que Galilea Montijo le había preguntado a ella, así que no pudieron evitar cruzar retadoras miradas.

Finalmente, la fortuna le sonrió a la esposa del Garibaldi ya que logró salvarse, al igual que poncho de Nigris, así que María Fernanda Quiroz se reencontró con Jorge Losa y se recibieron con un apasionado beso, asegurando que seguirán su relación fuera del programa, así que no será extraño seguirlos viendo juntos, pero todo apunta a que la rivalidad que las actrices forjaron no se acaba.

Fuente: Tribuna