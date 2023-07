Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y muy polémico presentadora, Galilea Montijo, acaba de dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido al tenso enfrentamiento que tuvo con el también actor y muy reconocido político, Sergio Mayer, en pleno programa en vivo de La Casa de los Famosos México, por una importante razón que la misma conductora quiso dejarle en claro a todos.

Como se sabe, fue la noche del pasado domingo 30 de julio se realizó la octava gala de eliminación del tan afamado reality show de 24 horas, proveniente de Telemundo, en la que Mayer, el famoso actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, el reconocido galán de novelas y deportista, Jorge Losa, estuvieron en la cuerda floja, con la incertidumbre con respecto a quién de ellos tres podría ser el expulsado.

En esta ocasión de nueva cuenta se el mencionado team volvió a demostrar que el fandom está de su lado, debido a que el expulsado resultó ser el exintegrante de Guerreros 2020, mismo que también tuvo el mayor número de posicionamientos de la noche, pues el resto del mencionado equipo se puso detrás de él, señalando que desde hacía mucho que lo querían fuera y ahora era su oportunidad para hacerlo y no la dejarían pasar.

Pero, dentro del posicionamiento lo que más llamó la atención fue Mayer y la presentadora del programa Hoy, debido a que cuando recién Montijo se enlazó con todos en vivo, el histrión le expresó que: "Antes que nada quiero darte las gracias porque vienes de 'Team infierno', te ves guapísima", y aunque Galilea prefirió mantenerse al margen y no prestarle atención, este siguió insistiendo en que todos son de su equipo e hizo menciones de tener mayor apoyo.

Por este motivo la integrante de Netas Divinas tomó la palabra para poner en su lugar a Mayer y su ego al respecto, expresando: "Sergio, te quiero aclarar a ti, a todos los habitantes y a todos los que nos ven, que no soy de un team ni del otro, soy totalmente imparcial", dejando a más de uno con la boca abierta ante sus declaraciones, que tensaron las situaciones, pues los habitantes simplemente observaron la escena entre ambos y ni siquiera se movieron.

Pero ahí no acabó, pues al finalizar los posicionamientos, Galilea le cuestionó al actor de La Fea Más Bella que tenía que decir al notar que no tenía un posicionamiento esa noche, a lo que él dijo que era obvio, pues toda los que se pusieron alguna vez detrás de él eran los que estaban fuera en ese momento, dejando sin habla a la jalisciense, quién destacó que no le había callado la boca, sino que no podía dar su opinión y no debía decir nada más al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui