¿Te lo perdiste? Mauricio Garza corrió de la gala de 'LCDLFM' a Apio Quijano y lo tunden en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México cada vez está más ardiente por lo encontronazos que se han dado dentro y fuera del reality, pues durante las galas tanto los exconcursantes como los panelistas han lanzado fuertes comentarios, por lo que este fin de semana no fue la excepción y Apio Quijano vivió un incómodo momento por el que sus fans han saltado a defenderlo.

Resulta que el integrante de Kabah estuvo acompañando a Cecilia Galiano y Mauricio Garza para la transmisión de Vix, pero al parecer al conductor no le agrada mucho el cantante ya que tras cruzar palabras incluso lo invitó a que saliera del foro, razón por la que lo han tundido en redes sociales y de "prepotente", así como de "poco profesional" no lo han bajado, pues su no supo controlar la situación.

Y es que estaban comentando de manera habitual lo ocurrido a lo largo de la semana, pero cuando Apio iba a dar su intervención, el también actor lo interrumpió de manera abrupta y lo peor es que era para decir algo que ni siquiera tenía sentido, así que el intérprete de La Calle de las Sirenas no dudó en cuestionarle: "Me interrumpiste para una tontería, ¿es enserio? ¿Cómo sigues trabajando aquí Mauricio?".

Esto prendió a Garza, quien fingió haber tenido comunicación con la producción y le dijo al exhabitante: "Si quieres te puedes ir", lo cual evidentemente dejó un momento de tensión y Ceci tuvo que intervenir para que Apio no se retirara y las cosas no subieran de nivel, pues era evidente el enfado de parte de ambos.

No obstante, Mauricio intentó retomar su argumento y señaló que el 'Team Cielo' ha hecho un buen trabajo, razón por la que únicamente quedó uno de sus integrantes de pie, pero todos le explicaban que era lo contrario y Apio volvió a mostrar su enfado: "Ay no ya, Mauricio ya, ¿Para eso me invitaron aquí?".

Garza dijo que desde la primera invitación que le hicieron a Apio lo había amenazado, razón por la que no pensaba dejarse y le indicó que él tenía derecho de cuestionar y opinar lo que quisiera acerca de él, dado que se había prestado para el reality show: "Estás en un juego y te expones a eso, yo soy el conductor, mi amor".

Apio Quijano le indicó que su trabajo no era criticarlo, pero tuvo prudencia e ignoró todo lo que dijo el presentador y continuó con su participación, lo cual le costó aplausos por la forma educada con la que se defendió, aunque quizás después de esa discusión no le queden ganas de volver a compartir reflectores con Mauricio Garza.

Fuente: Tribuna