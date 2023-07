Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico cantante, Erik Rubín, acaba de dejar en completo shock a todos los espectadores de Televisa, debido a la confesión con respecto a la tan inesperada y triste muerte de la madre de la famosa actriz y querida presentadora, Andrea Legarreta, y su exsuegra, Isabel Martínez, a un par de días de que celebrara casi 60 años al lado del hombre de su vida.

La tarde del pasado domingo 30 de julio la muy querida Andrea empleó su cuenta de Instagram para anunciar que su madre lamentablemente había perdido la vida, dejando a más de uno impactado, debido a que apenas hacía unos días que celebró los 57 años de casados de sus padres, para lo que subió varias fotografías y videos en el que se veía a la familia feliz, en la que se veía completamente sana y bailando con su esposo.

Por este motivo es que dejó completamente sorprendido, pues hasta donde se sabía, 'Chabelita' estaba en perfecto estado de salud, pues además de la celebración de casi seis décadas de matrimonio, también se le vio en varias ocasiones en las presentaciones de la obra de teatro de Vaselina, en la que actúa actualmente la presentadora, e incluso Legarreta no ha mencionado cual habría sido la triste causa de su deceso.

Erik y Andrea. Internte

Ante este hecho, las celebridades de la empresa San Ángel se pronunciaron en las redes sociales con cientos de mensajes con respecto a cuanto lamentaban el hecho del fallecimiento de la madre de la famosa presentadora del programa Hoy, y poco después la hija menor de Andrea, Nina Rubín Legarreta, se pronunció destacando que iba a extrañarla demasiado y cuan importante para ella.

Un par de horas después, Rubín fue captado por la prensa en su salida de la obra de teatro para cuestionarle respecto a que sucedía tras esta terrible perdida, afirmando que apenas iba a su hogar para ver lo que sucedía, sorprendiendo al revelar que la madre de Legarreta fue una persona "muy especial" tanto para él como para todos la que lo conocieron, pese a los rumores que afirmaban que ambos no se toleraban.

Para finalizar con la entrevista y encontrarse con sus hijas y Andrea, el intérprete de Happy con firmeza dijo que él iba a estar ahí para apoyar a su familia, que no las iba a dejar solas ahora que pasaban por este lamentable hecho del que no se esperaban, por lo que se cree que la partida de 'Chabelita' en realidad no sería algo que esperaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui