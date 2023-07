Tras su ruptura con Ricky Martin, Jwan Yosef habla de su actual relación: "Separados pero felices"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ricky Martin y Jwan Yosef dejaron en shock al mundo del espectáculo al anunciar el pasado 5 de julio desde un comunicado que su relación había llegado a su fin, razón por la que firmarían el divorcio, a pesar de ser considerados una de las parejas más consolidadas del medio, así que surgieron muchas especulaciones alrededor de los motivos que los habrían orillado a tomar tan fuerte decisión.

En el mensaje que difundieron a través de una reconocida revista, la expareja informó que se había tratado de un acuerdo mutuo, así que tras seis años de matrimonio y vivir en familia, optaron por seguir sus caminos por separado, aunque bajo los mejores términos por el cariño que en su momento hubo, así como por el bien de sus hijos.

Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años", señalaron.

Ambos aclararon que su intención es seguir teniendo una buena dinámica familiar, basada en la paz, esto con el fin de poder seguir criando a sus pequeños Renn y Lucía, por lo que incluso se dijo que su relación podría transformarse en una buena amistad, algo que se confirma luego de que el artista plástico rompiera el silencio.

Si algo caracterizó a esta pareja fue el hermetismo con el que llevaban su vida privada, por lo que su divorcio no sería la excepción, así que luego de informar la noticia no se había vuelto a tocar el tema, pero hace unas horas Yosef habló frente a las cámaras del programa Hoy Día, donde destacó que a pesar de su ruptura las cosas se mantienen en orden.

El ex del puertorriqueño se encontraba caminando por Los Ángeles, donde fue abordado por un reportero del matutino y amablemente le dio algunas declaraciones: "¿Siguen juntos o se van a divorciar?", preguntó el reportero mientras intentaba seguir el paso de Jwan. El ex de Ricky respondió con una sonrisa: "Todo está bien, este no es un buen lugar para esto".

Al cuestionarle acerca de su familia, Yosef fue contundente y destacó que todo se ha llevado en total armonía: "La familia está feliz, separados pero felices", contestó y abordó su automóvil para interrumpir la pequeña entrevista, por lo que todo apunta a que se seguirán viendo para convivir con los menores.

Por su parte, Ricky Martin tampoco ha querido ahondar en detalles acerca del tema, pero se dice que se habría enamorado de un actor de cine para adultos, así como que los problemas legales que enfrenta con su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, terminaron por fracturar su relación, aunque esto son meras especulaciones.

Fuente: Tribuna