Ciudad de México.- La famosa y joven actriz de novelas, Sofía Castro, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy al ser captada saliendo de los foros de grabaciones, en donde reveló si es que se va a casar con su novio, Pablo Bernot, y si es que ya están en planes de agrandar la familia en un futuro cercano, ¿acaso Angélica Rivera va a ser una suegra por ley y abuela por primera vez?

Como se sabe, en el 2019 la reconocida actriz de novelas como Vino el Amor, confirmó que estaba sumamente enamorada del joven empresario, Pablo, con el está muy cerca de celebrar ya cuatro años de feliz relación, por lo cual ambos decidieron dar un paso muy importante en su relación y desde hace un año se encuentran viviendo juntos, y aunque por sus compromisos no pasan mucho en el hogar que comparten, ella ha señalado que siempre buscan la manera de estar cerca el uno del otro.

La relación desde el primer momento se ha mostrado muy sólida y al parecer tiene la bendición por parte de ambas familias, pues en el pasado Sofía afirmó que él se lleva perfecto con su Angélica y 'El Güero' Castro, mencionando que: "se los ganó de inmediato y ellos lo adoran. Mi mamá dice que es un gran hombre y que le encanta vernos juntos. Mi papá le agradece que me haga tan feliz. Pablo ha convivido bastante con ellos; en los viajes familiares muchas veces se va con nosotros" y que sus suegros son "maravillosos" y también la han recibido muy bien.

Y ahora, la mañana de este martes 4 de julio, una vez más la joven ha decidido sincerarse ante las cámaras del matutino de Televisa, pues cuando fue captada al salir de sus grabaciones, los reporteros del programa no dudaron en abordarla y tocar el tema de su corazón y como se encuentra con su pareja tras tantos años juntos, a lo que ella recalcó que estaban muy felices y más unidos que nunca.

Como cada que habla de Pablo, la prensa le cuestionó a la actriz de En Tierras Salvajes si es que ya estaba cerca del altar, a lo que Castro mencionó que estaban super enamorados y sí han hablado sobre tener una boda y jurarse amor eterno ante el altar, por el momento estaban bien como estaban y no les hacía falta el tener una boda justo en esos momentos y cuando suceda lo gritará a los cuatro vientos.

Con respecto a formar su propia familia, la joven actriz no ha ocultado en que desea convertirse en madre, pero una vez más resaltó que no era el momento de pensar en ello así que no estaba en planes muy cercanos, dejando en claro que por el momento seguían disfrutando de su amor y del tiempo que pueden pasar juntos, dejando en claro que estaba feliz y se enfocaba en sus proyectos por el momento.

