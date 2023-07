Desde la orilla del mar, Pame Verdirame presume su 'baby bump' con fresco atuendo veraniego

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Otro bebé exatlónico viene en camino, Pame Verdirame se encuentra esperando a su primer hijo junto a Heliud Pulido y desde que enteró de la noticia no ha dejado de compartir con sus miles de seguidores el proceso y recientemente enterneció la red al presumir su avanzado 'baby bump', por lo que no pararon de lanzarle felicitaciones y buenos deseos por la nueva etapa que están por explorar.

La pareja de atletas se conocieron en la tercera temporada del reality de TV Azteca, pero fue hasta la cuarta entrega donde concretaron su noviazgo y desde entonces no se han separado, así que con más de dos años de relación están a punto de formar su propia familia, razón por la que ya viven juntos en Monterrey y se encuentran preparando todos los detalles para darle la bienvenida a su bebé.

Fue justo en la semifinal de Exatlón All Star, donde la exfutbolista llegó para apoyar a 'Black Panther' y sorprendió al aparecer con su pancita bastante abultada, informando así a los televidentes que pronto se convertirán en papás, así que a pesar de que Heliud no logró salir victorioso regresó con el mejor premio que ha recibido y no ha parado de expresar lo feliz que se encuentra.

Instagram @pameverdirame

Hace poco más de un mes, la pareja celebró a lo grande su 'gender revel' y dieron a conocer que esperaban un varoncito; sin embargo, después de realizarse un nuevo ultrasonido se enteraron que en realidad tendrán una pequeñita a la que nombrarán Rafaela y no pierden oportunidad para documentar lo mucho que la esperan y dedicarle tiernos mensajes para que cuando nazca vea lo mucho que la quieren.

A pesar de que ha subido varios kilos de peso por el embarazo, Pame Verdirame no deja atrás su lado 'fashionista' y se ha convertido en toda una embajadora para las futuras madres, pues desde Instagram comparte constantemente sus despampanantes looks y esta vez no fue la excepción ya que desde la orilla del mar posó luciendo su pancita con un fresco maxivestido verde con estampado floral y Heliud no tardó en hacerle ver lo bien que se ve.

Instagram @pameverdirame

La exrepresentante del equipo de Famosos tiene actualmente 26 semanas de gestación, de tal forma que ya llevaba más de la mitad del proceso y se espera que el bebé nazca a principios de octubre, así que falta poco para que lo puedan tener entre sus brazos, mientras tanto se encuentran comprándole algunas cositas y preparan la decoración de su habitación, pues quieren que todo sea perfecto.

Fuente: Tribuna