Estalla la 'bomba' en Televisa: Bárbara Torres se agarra con Sergio Mayer y se ahoga en llanto por esto

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa volvió a estallar otra 'bomba' de emociones y de sentimientos encontrados, pues la famosa actriz y querida comediante, Bárbara Torres, acaba de romper su alianza y amistad con el famoso actor de novelas y político, Sergio Mayer, pues sin dudar se agarró en una fuerte pelea con este, mientras que se ahoga en llanto por este motivo.

Como se sabe, desde hace varios días que las cosas dentro del afamado reality show se encuentran cada vez más calientes y llenas de tensiones que mantienen a todos al borde del asiento y con los sentimientos a flor de piel, principalmente con Torres, pues ha tenido fuertes enfrentamientos con varios compañeros, especialmente con Raquel Bigorra a la cual ha amenazado con exponerla con todos los secretos que sabe de ella.

Tras esto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, en su salida mencionó que ella considera que Torres tiene diferentes personalidades y las quiere ocultar detrás de sus alegatos de menopausia, algo que a la comediante no le pareció y la llamó "ardida", pero al parecer Bigorra no es la única que tiene este concepto de ella, pues recientemente Sergio demostró que él tiene esa misma duda con sus personalidades.

Esto sucedió mientras que los habitantes restantes estaban reunidos en los sillones hablando y bromeando, cuando tocaron el tema y Sergio dijo: "Yo ya no sé si son personalidades o personajes, no sé si entiendan la diferencia; ella puede decir que por el cambio hormonal tiene personalidades distintas", algo que hizo enfurecer a la actriz de La Familia P.Luche, señalando que eso le había dolido pues lo consideraba un amigo, comenzando una fuerte discusión, que no terminó ahí.

Esto pues pocos minutos después, dentro del cuarto 'Infierno', Bárbara al hablar con Poncho se topó con Mayer, el cual harto de verla llorar le dijo que debería de controlarse, a lo que ella dijo que era una persona muy sensible y que lloraba por todo, que no podía controlarlo, a lo que este mencionó que no es su responsabilidad estar tolerando sus cambios de actitud y de humor, además de que no era responsable sobre como toma los comentarios

Te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haberlo tomado cool, y decir ‘quién sabe’, tú lo tomas así, perdón, pero yo no voy a cargar con tus altibajo ni me voy a sentir culpable, si tú sabes que tenías esos problemas, entonces no debiste haber entrado aquí, no sé qué decirte, me encantaría apoyarte y ayudarte, te apapacho cuando quieras, pero yo digo las cosas, y no voy a cargar, ni me vas a hacer sentir mal porque te hice un comentario, porque nos hacemos mutuamente comentarios", expresó Sergio.

Ante esto, Torres siguió en su postura llorando completamente desconsolada, mientras que el político se mostraba en calma y seguía alegando que no iba a cargar con su carga emocional, a lo que ella al final señaló que: "No muchachos, si quieren nominarme todos y me voy este fin de semana, les juro que se los agradezco",

Fuente: Tribuna del Yaqui