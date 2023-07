Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida y muy polémica actriz, Ferka, junto a la famosa presentadora, Sofía Rivera Torres, se encuentran acaparando titulares y dando mucho de que hablar, pues a varios días de haber salido de La Casa de los Famosos México han decidido brindar una entrevista con TV Notas, en la cual se unieron para hundir el reality de Televisa al revelar oscuros secretos de este.

Como se sabe, el pasado 4 de junio se estrenó finalmente el tan esperado reality show proveniente de Telemundo, en el cual ya han salido cuatro de sus 14 participantes, de las cuales Sofía y María Fernanda son de las que más han dado de que hablar, pues siguen sacando muchos trapitos al sol sobre lo que se vive al interior de la casa, especialmente las dificultades de estar en contra de los del cuarto del team 'Infierno'.

Primeramente Rivera Torres mencionó que ella sabía que se metía "en camisa de once varas" por no estar a favor y querer exponer a los actores, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, señalando que fue un gran reto, pues ambos tienen una personalidad muy machista y misógina, pero reconoció que sabe jugar sus cartas muy bien, tanto que afirmó que al interior de la casa el también político tenía un títere y creaba una cadenita para que se movieran todos como deseaba en la mayor parte del tiempo.

Sofía y Ferka. Internet

De igual forma, la esposa de Eduardo Verastegui también se expresó de una manera inesperada ante la supuesta lista en el orden de la salidas y considera si es que hay fraude en este tema, dejando a más de uno completamente con la boca abierta, pues en redes sociales se está condenando a la empresa televisiva de San Ángel por este tema, ya que se han pronunciado indignados si es que es verdad esta lista.

Por su parte, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy mencionó que no se arrepiente de su participación y que está muy agradecida y se siente afortunada de vivir la experiencia, señalando que: "No me arrepiento de absolutamente nada. Lo viví así como soy, intensa y apasionada. Fui yo, auténtica, sin ningún personaje", dejando en claro que era contundente con sus expresiones y que jamás actuó doble cara como la acusan.

Tras esto, señaló si es que su relación sentimental con el famoso galán de novelas y deportista español, Jorge Losa, fue solamente una estrategia del reality o si hay una verdadera historia de amor detrás, que podría continuar en el exterior, además de confesar que entre varios participantes hay un pacto secreto que se realizó antes de entrar a la casa, al cual llamaron 'La Regla de Oro', que daría a entender que ya se sabría quienes ganarían el reality.

Sofía y Ferka se unieron en entrevista. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui