Ciudad de México.- Recientemnte, la noticia sobre la lesión en el oído que sufrió Anahí, impactó a sus fanáticos. Sin embargo, a días de esto, su esposo, Manuel Velasco, habló sobre el estado de salud de la cantante y actriz. En entrevista con medios de caomunicación, el político indicó que su esposa sufrió daños en el oído tras hacerse hecho moldes para lo que parecían ser unos auriculares y resaltó que aún desconocen si el accidente repercutirá en su audución.

Como tiene que cicatrizar por dentro, no es como cuando te cosen la piel y tienes una herida externa, entonces ella del oído sigue con la misma molestia, de repente si hace movimientos muy rápidos, se marea […] Es un proceso que no es rápido, como puede durar 1 mes más, puede durar 3 meses más, no te dan una fecha exacta los doctores", explicó Velasco.