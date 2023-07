Ciudad de México.- Si bien, Raquel Bigorra tiene cerca de 42 horas de haber abandonado La Casa de los Famosos México, la realidad es que su presencia no se ha ido por completo de la mansión, puesto aún sigue siendo tema de conversación entre los concursantes que continúan dentro del reality show, tal y como ocurrió recientemente, cuando Bárbara Torres, enemiga jurada de la cubana, destapó un oscuro secreto de la famosa.

Como muchos habrán notado a lo largo de estas cuatro semanas, la comediante de La Familia P. Luche ha sido una de las concursantes que más ha dado de qué hablar, esto es debido a sus explosivos cambios de humor, los cuales la llevaron a sostener fuertes conflictos contra sus compañeras, Ferka Quiroz, Marie Claire Harp y la propia Raquel Bigorra, con quien la argentina sostuvo un conflicto hasta después de la salida de ésta última

Resulta ser que, recién este martes, 4 de julio, Bárbara Torres se convirtió en tendencia en Twitter, después de que Wendy Guevara tuviera una charla con el equipo infierno, donde destapó que la intérprete de 'Excelsa' le habría confesado que sentía un profundo temor por la conductora de origen cubano, ¿la razón? supuestamente, la estrella de televisión sabe hacer "brujería", al igual que Niurka Marcos.

El tema salió a la luz, cuando Wendy se encontraba conversando con sus compañeros de equipo: Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Apio Quijano, a quienes les mencionó que Bárbara se le acercó para decirle, en secreto, que le tiene "miedo" a Raquel porque supuestamente sabe hacer brujería. Es por ello que decidió hablar primero con el cantante de Kabah, para que éste no pensará que estaban hablando mal de él.

Como ella se me acercó y me dijo aquí quedito, pues sí se escuchó, entonces dije 'yo le voy a decir a Apio'. Me dijo: 'Ahora tengo miedo porque Raquel hace brujería.'"