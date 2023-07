Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 4 de julio la famosa periodista Pati Chapoy se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter y el miedo invadió ante sus miles de admiradores y fans, ya que cuando un artista llega a estar en esta sección se relaciona a su muerte o a algún suceso similar. Como se sabe, hace unos días el mundo del espectáculo perdió a Talina Fernández y el público no soportaría perder a otra gran conductora en la misma semana.

Afortunadamente, este día no hay nada de qué preocuparse pues la líder del programa Ventaneando no falleció ni tampoco se reporta que haya sido hospitalizada; en el realidad, la razón por la que Pati es tendencia en las redes es por un tuit que compartió su excolaboradora Mónica Garza. Y aunque Chapoy no era la protagonista del TT, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de crear graciosos memes con su nombre.

Paty Chapoy se vuelve tendencia y se desatan los memes

Como se sabe, la longeva experta en espectáculos es una de las personas más influyentes para el público mexicano en los últimos tiempos ya que ha podido trabajar en las televisoras más grandes del país, que son Televisa y TV Azteca; en esta última empresa ya tiene más de tres décadas al aire. Debido a su amplia experiencia en la televisión, Pati ha tenido a su cargo a varias de las presentadoras que en la actualidad tienen más apariciones a cuadro y una de ellas es Mónica Garza.

La mañana de este martes 4 de julio la presentadora del desaparecido programa Historias Engarzadas desató la controversia luego de tuitear que le había encantado que Xochitl Gálvez fuera una de las aspirantes a la candidatura por la presidencia de México y dio a entender que Morena no vio venir este golpe: "De @XochitlGalvez pueden decir lo que sea, bueno o malo, pero lo cierto es que es la tormenta tropical se convirtió en huracán y agarró desprevenido a un 'movimiento de regeneración' entero".

Paty Chapoy se vuelve tendencia y se desatan los memes

Como era de esperarse, los seguidores del partido Movimiento Regeneración Nacional se le fueron encima a Mónica por mostrar su entusiasmo hacia la pre-candidata de la alianza entre el PAN, PRI y PRD para las elecciones presidenciales de 2024: "Conecta con su personalidad y eso a muchos les ¡aterra!. ¡Nos vamos a divertir!", escribió Mónica, mientras que decenas de usuarios se le iban encima diciéndole que su única carrera en los medios ha sido como discípula de Pati Chapoy.

Usando el nombre 'Paty Chapoy', le pidieron a Mónica Garza que mejor se dedicara a seguir hablando de espectáculos porque "de política no sabe nada". Y aunque el contexto era completamente distinto, los internautas aprovecharon la tendencia de 'La Chapoy' para recordar algunos de sus momentos más graciosos como cuando en 2019 tuiteó la imagen de un perico muerto y escribió la frase: "Buen día... para allá vamos todos".

Paty Chapoy se vuelve tendencia y se desatan los memes

