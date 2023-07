Naim Darrechi confiesa que quiere regresar con Yeri Mua y confirma que interrumpió el embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entre Yeri Mua y Naim Darrechi parece no tener fin, pues después de que expusieran los problemas de su relación que incluían golpes, cuchillos, adicciones y un sinfín de toxicidades, la veracruzana dijo no querer saber más de él e incluso amenazó con demandarlo por las golpizas que le llegó a propinar; sin embargo, semanas después se volvieron a dejar ver juntos generando especulaciones.

El español hizo público que se encontraban esperando un hijo y ella dijo no querer tenerlo, dado que no se siente preparada para ser madre a los 21 años, además de que resaltó que no le gustaría que creciera en un entorno de violencia, así que la tundieron en redes sociales por querer interrumpir su embarazo, por lo que la presión mediática la hizo decir que iba a tener al bebé a pesar de sus dudas.

Fue hace apenas unos días cuando ambos fueron captados llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el intérprete de La Diabla agredió a los reporteros que deseaban entrevistar a la 'Bratz Jarocha' y les gritó que la dejarán de molestar debido a que se encontraba embarazada, pero ahora confirma que ya no serán papás y mostró sus intenciones por recuperar el amor de la influencer.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Dallas Review, donde Naim dijo que desde hace algún tiempo ha querido convertirse en padre ya que es algo que le gustaría experimentar en su juventud, por lo que veía a Yeri Mua como la mujer perfecta para cumplir ese sueño e incluso dice lo tenían entre sus planes, aunque reconoce que sus actitudes violentas hicieron que esto se viniera abajo.

El tiktoker aceptó que su relación era sumamente tóxica ya que al principio se respetaban, pero destacó que ella tiene un gusto para que le prohíban cosas y comenzaron a meterse en dinámicas que fueron subiendo de nivel, al grado de llegar a las amenazas y violencia, pues supuestamente a la veracruzana le gusta el drama y ese tipo de experiencias, pero ahora se da cuenta que cometieron graves errores y le gustaría volverlo a intentar.

Quizá no ahorita buscar el niño, pero, pues sí empezar por tener una relación más sana".

De igual forma, Naim Darrechi destacó que en cuanto Yeri se enteró del bebé intentó cambiar sus hábitos como el consumo de alcohol, así que cree que los dos podrían hacer un buen trabajo si se lo proponen, por lo que está seguro que no era su momento, pero espera que más adelante lo sea ya que se dice completamente enamorado de ella y le gustaría que ella sea la madre de sus hijos.

Fuente: Tribuna