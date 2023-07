Shock en Televisa: Jorge Losa confiesa que no quería estar con Ferka en 'LCDLFM' y ser team infierno

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México no deja de dar de qué hablar y sin duda, uno de los participantes más controversiales es Jorge Losa, quien representa al team cielo, pero recientemente sorprendió al revelarle a Apio Quijano que su deseo siempre fue ser parte del team infierno y mantenerse alejado de Ferka, a pesar de que taren ganas de formar una relación amorosa.

Al español lo han criticado por su romance con la actriz, pues para muchos no fue más que un montaje con la intención de llamar la atención del público, uno de los motivos por os que le hubiera gustado que estuvieran en equipos diferentes y así cada uno se desempeñara por su cuenta mostrando sus respectivas personalidades; sin embargo, no sucedió y se quedó con la espinita de saber cómo le hubiera ido estando del otro lado.

Después de que Ferka fuera eliminada en la tercera gala, Jorge se ha mostrado más abierto con sus compañeros y muy unido a Apio Quijano, así que antes de ir a dormir le platicó los motivos por lo que no pudo ser parte de su equipo, a pesar de que estaba decidido a dejar de lado sus quereres con la actriz, quien por cierto no tuvo nada que ver con esta situación, pues al parecer ya habían hablado de los posibles escenarios a los que se enfrentarían al ingresar.

El galán de telenovelas recordó que el dilema que enfrentó al debutar en el programa fue dormir la primera semana acompañado de Marie Claire Harp, por lo que forzosamente tenían que elegir una recamara matrimonial y en el cuarto infierno ya no había disponibles, así que tuvo que irse al cielo, donde ya estaba instalada la María Fernanda Quiroz.

Ese era mi tiro, mi tiro, honestamente te lo digo era irme al cuarto donde no estuviera Ferka, ese era mi tiro para que lo sepas y por eso yo, realmente mi tema de haber ido a otro cuarto o de hacer ido al cielo realmente fue Marie Claire y no Ferka, honestamente no lo había dicho pero ya lo sabe la gente", contó Jorge Losa.