Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa han quedado en completo shock, debido a que la reconocida expareja de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, recientemente en una entrevista que ha brindado para uno de los canales de TV Azteca, reveló que tiene muchos oscuros secretos sobre el famoso cantante y actor, Enrique Guzmán, que diría si es que este seguía metiéndose en el tema de la paternidad de su hijo Apolo.

Como se recordará, la tarde del pasado lunes 26 de junio, Luis Enrique, el hijo menor de Silvia Pinal y Enrique, lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de paternidad con el que se creyó era su hijo menor, Apolo, señalando que lamentablemente resultó no ser su padre biológico, señalando que salió un 0.0 por ciento de compatibilidad, por lo que ha comenzado un proceso para deslindarse de sus derechos y obligaciones paternales.

Ante este hecho se ha desatado un sin fin de escándalos alrededor de la familia una vez más, especialmente porque Laguna señala que todo lo que se ha dicho es una absoluta mentira, incluso afirmaron que el verdadero padre de Apolo se contactó con Luis Enrique, algo que ella en su cuenta de Instagram desmintió por completamente y declaró que emprendería acciones legales contra el que se metiera con su hijo e inventara cosas.

Mayela con Apolo y Luis Enrique. Internet

Por parte de la familia Pinal, ninguno de los miembros de la Dinastía han salido para hablar del tema, a excepción de Efigenia Ramos, asistente personal de la primera actriz, quién dio una entrevista y aseguró que lamentablemente a la señora Pinal "le afectó mucho emocionalmente, sí le afectó, se entristeció mucho, fueron días tristes y aunque no los manifestaba se nota que está triste", destacando que está muy herida y que toda la familia se siente de la misma forma, pues sienten que los ha dañado mucho.

Un daño que aparentemente va a crecer mucho más, pues en una entrevista con Chisme No Like fue completamente honesta al decir que ya no teme a las repercusiones que podría tener por parte de la afamada dinastía, dado a que ya no iba a quedarse callada y hablaría, declarando que uno de los que podría verse afectado era el intérprete de Popotitos, pues cuando le mencionaron sobre la tristeza al saber que no era abuelo de Apolo ella dijo que no debería de hablar.

Según lo dicho por Laguna, el reconocido actor de novelas como Acompáñame era de todo menos un buen abuelo, que tenía muchas cosas en contra que decir sobre él, afirmando que a él no le gustaría enterarse que ella comienza a hablar sobre él y sacar esos trapitos sucios que oculta de la vida pública, pero cuando le cuestionaron sobre que hablaba, ella solamente dijo que no quiere más problemas, solo limpiar su nombre con pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui