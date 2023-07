Tras 'andar' con dueño de Televisa, actriz de TV Azteca confiesa que pintó su raya con Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien fue señalada de tener un romance con el dueño de Televisa y que también trabajó para TV Azteca, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que hace algunas horas reapareció ante diferentes medios y compartió una fuerte noticia acerca del fallecido Paco Stanley. Se trata de Anabel Ferreira, quien alcanzó la fama en los 80's en la empresa de San Ángel con su programa ¡Anabel!.

Asimismo, la intérprete de 60 años dio mucho de qué hablar en aquella época porque fue señalada por presuntamente ser amante del entonces dueño de Televisa, Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo, lo cual ella niega de forma rotunda: "Yo escuchaba, iba caminando y decían 'ahí va la vieja de 'El Tigre' y no era cierto, hay gente que se involucra con la gente que trabaja y le va muy bien, pero aquí era el dueño de la empresa", dijo ante las cámaras del programa Venga la Alegría.

Hace algunas horas diversos reporteros buscaron a la actriz mexicana, quien acabó con el rostro desfigurado por un tiempo debido a una neuralgia del trigémino, para preguntarle sobre su fallecido colega Paco Stanley debido a que luego de que se estrenara la docuserie que retrata su asesinato, se revivieron aspectos de su vida: "No puedo opinar porque no he visto la serie, nos conocimos muy superficialmente", dijo ante las cámaras de Ernestro Buitrón.

Crédito: Internet

Sí, aunque ambos alcanzaron el éxito en la misma época, Anabel asegura que nunca fueron amigos y mucho menos algo más: "No soy una persona que lo haya tratado y que pueda hablar con conocimiento de causa, fue un tipo muy chistoso, me hacía reír", expresó. Y luego de que le mencionaran que Paco era muy coqueto y que pocas se resistían a sus encantos, ella respondió: "Yo soy ruda, soy muy buena para pintar mi raya, la pinto pero hasta con fosforescente".

Asimismo, la originaria de Aguascalientes señaló que ni siquiera notó si alguna vez el padre de Paul Stanley intentó conquistarla ya que nunca le interesó: "Mira, soy muy buena para hacerme de que no me doy cuenta de las cosas y también para dar el parón, soy experta". Cambiando un poco de tema, Ferreira explicó cuál es su situación sentimental actual: "No sé en qué estado me encuentro o qué adjetivo le pongo, no le sé".

Y sin pelos en la lengua, Anabel también expresó cuál es su mayor defecto: "Soy neuras como todos los actores, por eso hay que ir a terapia, para dejar todo eso allá". Finalmente, la también comediante declaró que sí ha pasado por una relación tóxica y platicó cómo le fue: "Yo ya pasé por una, se aprenden un montón de cosas, la cosa no es quedarse ahí", dijo la también estrella de TV Azteca, donde realizó series como Un día para vivir y Rutas de la vida.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón