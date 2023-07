Tras menospreciar los MTV Miaw, Manelyk González queda fuera de la premiación por primera vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Manelyk González saltó a la fama gracias al reality de MTV, Acapulco Shore en el que se desempeñó por varias temporadas y gracias a su destacada participación fue invitada en variadas ocasiones a los premios Miaw, en los que se llevó varios reconocimientos; sin embargo, el año pasado no fue requerida en la gala a pesar de estar nominada y este 2023 por primera vez ni siquiera fue contemplada.

Es importante recordar que en la entrega pasada la 'Agaporni' mostró su inconformidad ya que había sido nominada en la categoría 'Realeza del Reality', pero reveló que le habían puesto condiciones para asistir a la gala como aparecer acompañada de los nuevos integrantes del show que la catapultó a la fama, algo a lo que se negó rotundamente y decidió no asistir, siendo Kim Shantal la que se terminó llevando el triunfo.

Pero eso no fue todo, pues después de la premiación arremetió en su contra, asegurando que se habían convertido en un "circo" y que sus invitados no eran tan buenos como antes, por lo que dijo no haberse perdido de nada bueno y al parecer sus palabras causaron ámpula que ahora no está en ninguna de las listas, algo que al parecer le tiene sin cuidado, pero a sus fans sí les molestó que no la tomaran en cuenta.

¿Qué clase de circo fue eso, qué le está pasando al mundo? O será que estoy envejeciendo que me parece tan ridículo. O será que estoy con gente tan top, lugares increíbles que veo tan ordinario lo que está pasando en México hablando de los Miaw en específico", escribió la famosa en su momento.

Ahora, como representantes de la categoría de realitys aparecen Leslie Gallardo por La Venganza de los Ex VIP, Ricardo Peralta por MasterChef Celebrity, Dania Méndez por La Casa de los Famosos, Lizbeth Rodríguez por La Venganza de los Ex VIP, Marcos Ginocchio por Gran Hermano Ar, Nelson Carreras por La Academia, José Eduardo Derbez por De viaje con los Derbez y Eduardo 'Chile' Miranda representando Acapulco Shore.

Los MTV Miaw 2023 que reconocen a lo mejor del internet y la cultura pop se transmitirán el próximo 6 de agosto por MTV Latinoamérica, están abiertas 28 categorías y las votaciones están abiertas, a través de la página miaw.mtvla.com, además de Instagram y TitkTok usando los hashtags correspondientes; y cierra el 3 de agosto a las 11:59pm (hora del centro de México).

