Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno de nueva cuenta está dando de qué hablar y es que a través de una entrevista exclusiva con su jefa Pati Chapoy habló sin tapujos acerca de sus relaciones amorosas, además de que dijo que no le importa que piensen que él es gay. Sin embargo, algo que llamó la atención del público fue que el también actor y empresario por fin confesó que terminó su noviazgo con Andrea Escalona por una tercera persona. ¿La engañó con otro hombre?

Hace un par de semanas el presentador de 50 años recibió a la líder del programa Ventaneando en su casa para platicar sobre la travesía que pasó al estar al borde de la muerte debido a una fuerte hemorragia esofágica. Tras hablar de los temas médicos y de salud, el pasado domingo se estrenó la segunda parte de esta plática en la que Daniel habló de sus romances del pasado y admitió que su primer divorcio fue ocasionado por Fran Meric.

Sí, el experimentado presentador de TV Azteca detalló que conoció a la actriz nacida en Veracruz cuando él estaba casado y de inmediato se enamoró de ella: "Siento que me casé un poco chico, pero cuando yo me separo de Mariana (su esposa) es porque yo me enamoro profundamente de Fran Meric". No obstante, 'El Muñeco' puntualizó que él jamás ha puesto los cuernos y que todas las personas que han compartido su vida con él han recibido todo su amor y entrega.

Acto seguido, Daniel detalló que no pudo seguir adelante en su relación con la exconductora de Tempranito porque ella no acababa "de estar convencida que tenía novio" y admitió que sufrió mucho con el rompimiento: "Me aventé 5 años con subidas y bajadas, apareció Leonardo García y ni como competir, pero ya después se arrepintió". Posteriormente, el conductor mexicano detalló cómo había sido su romance con Mariana Ochoa de OV7 y dijo que terminó porque él seguía enamorado de Fran:

Fue divertidísima, lo máximo como persona, pero yo seguía enamorado de Fran y terminé con ella", expresó.

Finalmente, Bisogno platicó acerca de su noviazgo con Andrea Escalona, asegurando que ella lo rescató de la tristeza que tenía por no seguir con Meric. Desafortunadamente, el romance entre el conductor y la integrante del matutino Hoy no pudo llegar a buen puerto debido a que Magda Rodríguez (qepd) se oponía y además se entrometía mucho en la relación, pero aclaró que sí las quiso mucho a ambas.

Daniel reconoció que la gota que derramó el vaso en este noviazgo fue que la fallecida productora le hizo una mala jugada organizándole una fiesta sorpresa a Andy él mismo día que él tenía otro compromiso más importante: "Mi Magda era muy dominante, trabajar con ella, me quería gritar por el chícharo, siempre decía lo contrario y un día tuvimos un ligero enfrentamiento y fue que (terminamos), pero nos seguimos adorando y siempre la voy a amar", expresó.

