Tras veto de Televisa y polémica en TV Azteca, Laura G abandona a 'VLA'; afirman sería despedida

Ciudad de México.- Después de su tan comentado veto de Televisa y estar envuelta en una fuerte polémica dentro de TV Azteca desde su comienzo, la reconocida y muy famosa presentadora de TV, Laura G, recientemente acaba de abandonar Venga la Alegría, por lo que una vez más han comenzado a salir a relucir los rumores de que sería despedida de la televisora y el matutino por fuertes motivos.

Como es bien sabido, Laura comenzó su carrera de la mano de la empresa San Ángel, en donde formó parte de su matutino por dos años, antes de tener un papel titular en Sabadazo por casi 10 años enteros, sin embargo, debido a un fuerte escándalo con uno de los presentadores casados y más conocidos, supuestamente habría sido vetada de la televisora para aguardar las apariencias y deslindarse de las criticas públicas, aunque la presentadora negó rotundamente este hecho.

Pero, desde hace varios años que la famosa presentadora ha dejado de lado el tema de la televisora, pues en el 2017 sorprendió al integrarse a las filas del Ajusco, uniéndose al matutino cuando estaba bajo el mando de Dio Lluberes, que fue suplido por Maru Silva, en el cual aún hoy en día le siguen recordando los errores de su pasado y es de las más criticadas por el público, incluso en varias ocasiones se ha pedido su despido, el cual podría estar muy cerca según informes tras verse en otra polémica.

Laura G. Internet

Esto pues como se sabe, desde hace meses se dice que 'La G' no querría en el programa a la famosa actriz y presentadora, Jimena Longoria, y buscaba la manera de sacarla junto a otros de los actuales integrantes, señalando que no la toleraría por el hecho de que siente que le robaría mucho foco, y aunque en su cuenta de Instagram Jimena negó completamente tener algún problema, en redes siguen afirmando que no se toleran.

Y ahora, la mañana de este martes 4 de julio, la famosa presentadora una vez más reavivo los tan sonados rumores de su despido, dado a que contrario a otras ocasiones, no estuvo presente en la emisión matutina en su comienzo, sino que se presentó en varias secciones más adelante, lo que afirman sería una señal de que estarían recortando su tiempo ante la pantalla de la TV, y muchas otras especulaciones.

Cabe mencionar que al ya tener varios meses que se cree que ella va a ser la siguiente en decirle adiós a la competencia del programa Hoy, Laura ya ha afirmado que no va a salir de la emisión muy pronto, además de negar rotundamente que ella se encuentre enemistada con una de sus compañeras, especialmente con las nuevas que han llegado al programa, sino que se llevan muy bien.

