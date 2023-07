Ciudad de México.- Durante los últimos días, Bárbara Torres se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de La Casa de los Famosos México, puesto la comediante de La Familia P. Luche ha sido criticada constantemente por sus abruptos cambios de humor, los cuales atribuye a que está atravesando por la menopausia; sin embargo, esto ha sido desmentido por otras famosas, quienes aseguran que los cambios hormonales no son la base de sus explosivas reacciones.

Algunas personas que se han manifestado en contra de la intérprete de 'Excelsa' son Federica Quijano, hermana de Apio, Joanna Vega-Biestro, entre otros miles de usuarios de Twitter, quienes consideran que las reacciones de la comediante resultan exageradas y, algunas veces, hasta sacadas de contexto, pero no todo es odio hacia Bárbara, puesto también hay quienes le han externado su apoyo total.

Anteriormente, se supo que Regina Blandón, excompañera de la Familia P. Luche, declaró para el Universal que apoyaba a su colega, sin embargo, también la instó a salirse del concurso, en cuanto las cosas dejen de ser divertidas para ella, puesto la salud emocional es un tema serio y es importante que lo anteponga sobre todas las cosas, esto incluye el gran premio de 4 millones de pesos que la producción le prometió a los concursantes.

Pero Blandón no es la única que le ha externado una mano amiga a Bárbara, puesto la exconductora de Big Brother VIP, Verónica Castro habló de su favoritismo hacia la comediante de origen argentino, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde le envió un mensaje a Torres, el cual, probablemente, no podrá presenciar hasta que salga del programa de telerrealidad.

En el clip, de apenas 35 segundos, se puede apreciar a la estrella de La Casa de las Flores y Los exitosos Pérez, declararse abiertamente del equipo de Bárbara, asimismo le envió todos los ánimos posibles y recordándole que ella tenía que ser la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México. Por otro lado, la actriz de Cuando sea joven destacó que los otros concursantes también han tenido un mal comportamiento con ella.

"Barbarita, hola. No vayas a decir nada. Aquí entre nos, somos team Bárbara, tienes que ganar, por favor, ponte las pilas. Recuerda, tienes que acordarte, recordar che, recordarlo, la cantidad de boludeces que han hecho y entonces para que tu no lo hagas. Y recuerda las cosas te salieron muy bien y entonces recuerda, ahí pega, ahí da. Entonces por favor, somos team Bárbara, no me falles, por favor, somos team Bárbara. Suerte."