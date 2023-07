VIDEO: Juan Osorio desmiente a Niurka Marcos y da detalles de su nueva producción en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México es sin duda, el reality show del momento y gracias al contenido que han brindado los concursantes se ha convertido en tendencia cada semana, así que incluso importantes celebridades se mantienen al tanto de lo que ocurre y Juan Osorio se ha dedicado a apoyar a su hijo que forma parte del 'team infierno', donde ha logrado destacarse.

Frente a las cámaras de Eden Dorantes, el reconocido productor se mostró encantado por el trabajo que ha realizado su retoño y confirma que a pesar de que es el concursante más joven es muy centrado, razón por la que no se ha dejado manipular por nadie y no tiene dudas de que pueda llegar lejos: "Emilio ha madurado a temprana edad por la carrera, los escenarios y el acercamiento que ha tenido conmigo. Me siento muy orgulloso y siempre lo apoyaré".

Al cuestionarle acerca de la petición que le lanzó Wendy Guevara, Juan Osorio desmintió a Niurka Marcos y confirmó que su personaje dentro de su próxima producción se mantiene en pie, así que sigue afinando detalles para que su debut sea inolvidable y con un papel hecho a su medida para que el público quede asombrado con su participación, aunque no quiso ahondar en detalles dado que siguen trabajando en la creación de la historia.

Recordemos que hace unos días, la vedette dijo en redes sociales que la integrante de Las Perdidas podía perder su proyecto en la telenovela por culpa de sus fans, pues como se ha dedicado a opinar acerca de todo lo que ocurre dentro del show y ha mostrado disgusto por la forma en que ha manejado su juego, los seguidores de Wendy se han ido en su contra y de su hijo Emilio Osorio, algo que molestaría a Osorio y se vengaría quitándole la oportunidad.

Sin embargo, Juan reconoce el carisma de la representante de la comunidad LGBT+ y sabe que tiene una excelente relación con su hijo, así que espera verlos compartiendo créditos en su telenovela: "Es muy vertida, es una joven que le gira mucho el rollo y todo lo que hace impacta, le gusta a la gusta a la gente".

Finalmente, respecto a la lista que circuló en redes sociales acerca de las eliminaciones de La Casa de los Famosos México, Juan Osorio considera que es completamente falsa ya que sabe cómo se manejan ese tipo de formatos y no le sorprende que hayan inventado algo así, pues es un programa exitoso que lo que sea que se diga a su alrededor generará furor y todo tipo de especulaciones.

