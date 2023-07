Bajó 20 kilos: Tras dejar Televisa y divorcio, actriz acaba irreconocible y da dura noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villana de las telenovelas, que tras un duro divorcio cayó en depresión y subió 33 kilos, dejó en shock a los televidentes de Televisa debido a que hace algunas apareció en el programa Hoy luciendo irreconocible y además compartió una difícil noticia ante las cámaras. Se trata de Eugenia Cauduro, quien se encuentra presumiendo una nueva figura luego de que en los últimos años bajó 20 kilos aproximadamente.

La también exmodelo arrancó su carrera en la televisora de San Ángel interpretando a la malvada antagonista de la novela Alguna vez tendremos alas en 1997 y luego se unió a otras producciones como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión, El amor no tiene precio y Quererlo todo. Lamentablemente se tuvo que retirar un tiempo de la actuación, tras caer en depresión luego del divorcio del padre de sus hijos, Enrique Morán.

Cauduro al parecer ya no cuenta con contrato de exclusividad en el Canal de Las Estrellas, pues durante la pandemia dio una entrevista exclusiva al programa de TV Azteca Venga la Alegría. Sin embargo, la mañana de ayer martes 4 de julio la intérprete de 55 años apareció en el matutino Hoy hablando de su drástico cambio físico y es que en el último año bajó más de 20 kilos, lo cual la hizo lucir irreconocible.

Antes y después de Eugenia Cauduro

De forma contundente, Eugenia negó que haya utilizado algún medicamento 'milagro' para deshacerse de los kilos de más y explicó que está metida en un tema legal ya que una marca está usando su imagen para promocionar este tipo de medicamentos peligrosos: "Está circulando que yo estoy recomendando unas pastillas y nada qué ver, ¡cuidado!, sí me preocupa mucho", dijo la exnovia de Miguel Alemán Magnati, quien tuviera un alto puesto ejecutivo en Televisa.

Luciendo también un nuevo corte de cabello que la hace ver más joven, la estrella mexicana le rogó a sus seguidores que no se dejen engañar y que no caigan en este tipo de charlatanerías: "No sé qué sea, no quiero que les pase nada, están atentando contra la salud y usando mi imagen y no, no se vale", expresó. Finalmente, la actriz puntualizó que ella no usó ningún producto 'milagro' para renovar su figura y dijo que bajó de peso de forma natural.

Finalmente volvió a pedirle a su amplia comunidad de seguidores que no caigan en el engaño que están haciendo con su imagen: "Por favor no lo hagan, mi imagen no la he prestado y jamás la voy a prestar para algún producto que yo no he probado". Y precisó también que ya está trabajando en demandar a un medio que ventiló que ella usó estas pastillas 'milagro' para bajar de peso: "Se inventó una entrevista, según ellos yo dije que no hay que ir al gimnasio, que no hay que alimentarse bien, eso no es cierto".

