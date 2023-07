¿Deja las redes sociales? Yeri Mua revela que enfrenta problemas con Facebook y tiene nuevos planes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su escandalosa ruptura con Naim Darrechi y de la interrupción de su embarazo, Yeri Mua alertó a sus millones de seguidores que podría retirarse de las redes sociales de manera definitiva, pues en el tiempo que lleva trabajando en las plataformas se ha visto involucrada en diversas polémicas que la han afectado emocionalmente, razón por la que ha tenido deseos de llevar una vida mucho más tranquila.

La llamada 'Bratz Jarocha' había estado ausente en su cuenta de Facebook, donde posee más de 10 millones de 'followers' a quienes comparte su vida y algunos tutoriales de maquillaje, así que tras recibir una ola de cuestionamientos decidió aclarar los motivos, entre los que destacó que ya no se siente feliz con el personaje que creó en su adolescencia, así que le gustaría retomar sus estudios, así como invertir el dinero que ha ganado en algunos negocios para poder seguir adelante sin la presión mediática.

Yo lo que tengo hoy, es lo que soñé de adolescente, pero ahora estoy siendo adulta y es ahí cuando ya no me siento tan cómoda. Es ahí cuando ya me digo '¿es esto lo que quería realmente?'".

En su reciente interacción, la veracruzana contó que sentía que estaba recibiendo señales de que es momento de decir adiós, pues fue alertada por el equipo de Facebook de que su página se encuentra en riesgo de ser eliminada e incluso la citaron en sus oficinas para darle detalles de su situación, así que antes de que le dijeran que no había nada más que hacer ella misma quería desaparecer su contenido.

Sin embargo, la respuesta de parte de la red social fue que tiene varios videos sancionados y tras cometer varias infracciones se corre el riesgo de perder la cuenta, pero no se esperaba que le notificaran que actualmente es la 'streamer' más vista en Latinoamérica, por lo que les sorprendió que no la tuvieran registrada en la bitácora de celebridades, donde ahora se encuentra y le indicaron que harán lo posible para rescatar su trabajo, pero ahora deberá ser más cuidadosa con su contenido ya que suele usar lenguaje inapropiado.

Esta noticia la motivó para seguir adelante, pues sabe que los números que ha logrado alcanzar no fue algo fácil y quiere seguir consintiendo a sus fans, pero ahora asegura que será más cuidadosa y no expondrá de la misma forma su vida privada, además de que volverá a tomarle el gusto a generar contenido, aunque sus planes de estudiar no los abandona, así que no está segura cuánto tiempo más seguirá activa en redes.

