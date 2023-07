Dinastía Pinal le da la espalda a Apolo; el niño extraña a su padre y nadie lo busca, asegura Mayela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 5 de julio la empresaria Mayela Laguna dio una nueva entrevista para hablar acerca de la difícil situación que atraviesa luego de que su exesposo Luis Enrique Guzmán confesara públicamente que Apolo no era su hijo biológico. Ante las cámaras y micrófonos de De primera mano, la mujer declaró que se encuentra "100 por ciento convencida" de que el menor de 4 años sí lleva la sangre Guzmán Pinal.

A través de la videollamada, Mayela explicó que Apolo sí ha notado la ausencia de su padre, sin embargo, cree que pronto se acostumbrará a no convivir con él: "No ha preguntado mucho, cuando me ha preguntado le digo que está de viaje, y lo entiende, y últimamente ya no pregunta, ya se está acostumbrando, desgraciadamente eso es lo que me da mucha tristeza, que no pregunte ya por él", expresó la también fotógrafa.

Al respecto de si le resulta humillante como mujer la forma en que el descendiente de doña Silvia Pinal se hizo la prueba y compartió la noticia de que después de practicarse una prueba de ADN con su hijo menor, el resultado fue negativo, Laguna comentó:: "Es ofensivo, pero más que nada yo estoy muy enojada por el hecho de que se haya hecho una prueba que no sé cómo se la hizo, no sé dónde se la hizo, definitivamente no es una prueba real".

Luis Enrique Guzmán y el pequeño Apolo

Acto seguido, Mayela continuó mostrando su disgusto y desaprobación con las acciones que tomó Luis Enrique y dijo que está buscando que se realicen una segunda prueba con peritos y todo lo que se necesite para que sea legal: "Yo estoy 100 por ciento convencida, y por eso estoy luchando como estoy luchando y estoy haciendo lo que estoy haciendo, de que es su hijo, no tengo la menor duda, yo lo único que quiero es hacernos otra prueba", dijo según declaraciones recogidas por Agencia México.

Ante la pregunta sobre sus recientes declaraciones de considerar quitarle el apellido Guzmán al pequeño, Mayela aclaró: "Lo declaré muy enojada... sí el insiste en que no es su papá y no quiere hacerse una prueba real como debe de ser... por mí sí, que le quite el apellido ya, por mí que mi hijo viva una vida normal y no llena de escándalos toda la vida".

Asimismo, la mamá de Apolo dijo que no cree que el niño sea el heredero de Alejandra Guzmán como se especuló durante meses y confirmó que la cantante "lo adoraba" antes del escándalo de paternidad, pero hasta el momento nadie de la dinastía Pinal ha buscado al niño: "Absolutamente nadie me ha hablado… nadie me ha hablado, ni siquiera para reclamarme por si creen en eso, ni yo tampoco", dijo.

Fuente: Tribuna y Twitter @deprimeramano