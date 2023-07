El compromiso de Kimberly 'La Más Preciosa' con Oscar Barajas terminó por una infidelidad; aseguran

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula quedó en shock hace unos días, luego de que Oscar Barajas anunciara en redes sociales el fin de su compromiso con la integrante del clan de Las Perdidas, Kimberly 'La Más Preciosa', quien acaba de presumir ante las cámaras que tenía todo listo para la boda e incluso dos vestidos para lucir en la fiesta, así que se generaron muchas especulaciones alrededor de esta situación.

Oscar publicó en Instagram un collage de fotografías en las que aparecen juntos y dejó un mensaje en el que destacó que por una situación que enfrentaron, la cual no quiso detallar, ambos habían decidido poner punto final en los mejores términos, pues incluso le agradeció por el tiempo que compartieron y mandó felicitar a sus padres por haber educado a una gran mujer.

Instagram @oscar_barajas00

Por su parte, la intérprete de Muy Pegriloso dijo en un live que no estaba enterada de la situación y negó que hubieran hablado del tema, por lo que no quiso aceptar que habían terminado, asegurando que su exprometido tiene fuertes problemas de adicciones y posiblemente había actuado en un arranque, por lo que dijo le daría su tiempo para poder aclarar las cosas.

¿Kimberly 'La Más Precios' infiel?

Ahora, surge una nueva teoría ya que el periodista Jorge Carbajal soltó una bomba en su canal de YouTube, donde aseguró que el compromiso de la influencer se había terminado por culpa de una infidelidad de su parte, pues mencionó que presuntamente el joven cirujano encontró en un hotel a la celebridad de internet con otro hombre, sin embargo, ella lo habría negado todo.

De acuerdo a otras fuentes extraoficiales, la persona con la que estuvo Kimberly fue Fredy, su ex novio, con el que había terminado hace varios meses antes de conocer a Oscar, así que tras esta decepción el joven habría dejado atrás sus planes para seguir su propio camino, pero hasta el momento ninguno de los implicados lo ha confirmado o desmentido, así que la información permanece en calidad de rumor.

Instagram @oscar_barajas00

La estrella de Internet, comentó que sigue sintiendo cariño por él y que buscará puedan arreglar sus diferencias, pero si no lo logran tampoco piensa aferrarse ya que por ahora su prioridad es el trabajo, dado que es tal el furor que ha causado que tiene varios proyectos en puerta, así que con boda o no quiere seguir triunfando y consintiendo a su público, aunque todo parece indicar que no hay vuelta atrás respecto a su relación.

