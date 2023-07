Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el abogado de la polémica microempresaria, Mayela Laguna, acaba de brindar una entrevista dentro de Venga la Alegría, para hablar un poco del proceso legal en contra del productor musical, Luis Enrique Guzmán, revelando si es que paga pensión alimenticia del pequeño Apolo, que ante la ley sigue siendo su hijo, además de cómo va el proceso, señalando que Laguna "está en estado de alteración" por todo el estrés.

Desde hace varias que la Dinastía Pinal está en medio de la polémica, pues la tarde del pasado lunes 26 de junio, el hijo de Enrique Guzmán lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de paternidad con el que se creyó era su hijo menor, Apolo, señalando que lamentablemente resultó no ser su padre biológico, destacado que en los resultados salió un 0.0 por ciento de compatibilidad, por lo que se ha deslindado de derechos y obligaciones paternales.

Ante este hecho, se ha desatado un sin fin de escándalos alrededor de la familia una vez más, especialmente porque Laguna señala que todo lo que se ha dicho es una absoluta mentira, afirmando que el hermano de Alejandra Guzmán ha hecho todo esto para deslindarse de ella, para tacharla de loca y mentirosa y así acusarla del robo a doña Silvia Pinal el año pasado, afirmando que ella tenía pruebas para demostrar su inocencia.

Mayela y Luis Enrique. Internet

Por parte de la familia Pinal, ninguno de los miembros de la Dinastía han querido salir a dar declaraciones al respecto manteniendo el silencio, aunque Efigenia Ramos, asistente personal de la primera actriz, es la única que ha hablado sobre el tema, afirmando que a Pinal sí "le afectó mucho emocionalmente, sí le afectó, se entristeció mucho, fueron días tristes y aunque no los manifestaba se nota que está triste", destacando que está muy herida y que toda la familia se siente de la misma forma, además de molestos.

Y ahora, la mañana de este miércoles 5 de julio, el abogado de Laguna dio una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca en el que expresó que Luis Enrique sigue pagando la escolaridad del menor, pero se ha rehusado a lo que por ley aún le corresponde, debido a que hasta que la prueba de paternidad no se realice por orden de juez y no sea vigilada por las autoridades, no es válida su negación.

Finalmente, destacó que debe seguir pagando pensión, que es para el alimento, la vivienda y más, señalando que no podía dar detalles más profundos del caso, pero que por el momento todo estaba marchando conforme a lo dictado por la ley y así seguirían, señalando que deberían de dejar tranquila a Mayela, pues actualmente se encuentra en un estado de "alteración muy alto" y el acoso de la prensa solamente agrava su situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui