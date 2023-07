Ferka desmiente diferencias con Wendy Guevara y pide que no la ataquen: "Fue un malentendido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ferka ha sido una de las concursantes más polémicas de La Casa de los Famosos México, pues durante su estancia no se guardó nada de lo que sentía hacia sus compañeros y debido a su fuerte personalidad no logró conectar con todos y se convirtió en la tercera expulsada, pero a pesar de estar fuera de la competencia su nombre sigue sonando ya que sin esperarlo se ganó un gran número de detractores.

La actriz tuvo fuertes roces con Sergio Mayer, quien definitivamente le dijo no tener ganas de conocerla y previo a su salida le echó en cara que su carrera artística no es tan sólida como la de él y el resto de concursantes, por lo que no la consideraba una digna representante y su esposa Issabela Camil ha mostrado su apoyo a las estrategias que ha manejado e incluso indicó que gracias él es que se habló de ella, pero Ferka prefiere no darle replica.

Entres los principales motivos por los que el público decidió que se fuera es que se le acusó de haberle hecho malas caras a Wendy Guevara y de "transfóbica", pero frente a las cámaras de Eden Dorantes negó tener algún problema con la chica de Las Perdidas, al contrario, dijo haberse quedado con ganas de conocerla ya que debido a ciertos personajes no pudieron tener gran acercamiento.

Yo quería echar desm…dre, que fuera mi hermana, perrear y comadrear como lo hago con mis amigas, pero creo que fue una campaña de malos entendidos del team, de 'no te acerques a ella, es mala' y no me dieron chance de conocerla".

Por esta razón, Ferka le pide a los fanáticos de la influencer que no se enganchen ni la ataquen, pues reconoce que tiene su carácter y es mucho de expresarse con gestos, pero destaca que la producción lo sacaba todo de contexto ya que a veces hacia cara de disgusto por cosas como malos olores y hacían ver que era para ella: "Gante de Wendy, ni al caso. Me cae perfecto".

Respecto a su romance con Jorge Losa que también le fue criticado, pues se le señaló de haberlo inventado por rating, la actriz reiteró que sus sentimientos son auténticos y espera que cuando salga puedan formalizar su romance, pues traen ondas desde hace varios meses y cree que ya es tiempo de darse una oportunidad y dejarse de juegos, mientras tanto lo seguirá apoyando y descarta que tenga estrategias con Apio Quijano para seguir avanzando: "No es un chico que haga ese tipo de cosas".

