Ciudad de México.- Hace solo unos días, Jeni de la Vega fue abordada por algunos medios de comunicación donde confirmó los rumores y reveló que inició una relación sentimental con Eleazar Gómez desde hace 2 meses. Y como era de esperarse, la expareja de Peso Pluma fue cuestionada por los reporteros respecto al pasado violento del actor y cantante, a lo que respondió que ese es un tema que no le preocupa.

Es una pregunta que me han hecho, no solamente ustedes como medios, también en mis redes sociales me dicen, la gente que me sigue, de que 'Oye Jeni, ¿no te da miedo?', pero soy una mujer que sé poner mis límites, sé lo que valgo", mencionó la modelo de 29 años de edad.