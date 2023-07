Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido cantante del regional mexicano y actor, José Manuel Figueroa, recientemente decidió brindar una entrevista en la que lograr en completo shock a todo TV Azteca, debido a que este acaba de culpar a su difunto hermano, Julián Figueroa, con respecto a una polémica familiar que tiene años acaparando titulares y sigue dando mucho de que hablar.

El pasado 9 de abril la familia de Maribel Guardia sufrió una devastadora sacudida que dejó 'hechos pedazos' a sus integrantes, pues lamentablemente el único hijo de la actriz perdió la vida con tan solo 27 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio y a casi tres meses de que pasara este hecho, los familiares del actor de Mi Camino Es Amarte siguen tratando de superar este momento tan complicado y desgarrador, que le ha cambiado su vida por completo y que los ha unido aún más.

Y al parecer este fue el caso con los Figueroa, pues José Manuel en su entrevista con Venga la Alegría, recientemente señaló que a ocho años de la muerte de su padre, Joan Sebastian, debido al deceso de su hermano la sucesión testamentario se ha retrasado, pues van a poner al hijo de este, José Julián Figueroa, para que reciba la parte que le tocaba a su padre, impactando al señalar que toda la familia culpable a este por una polémica a raíz de la herencia.

Según José Manuel: "Desgraciadamente, la muerte de Julián sí retrasa la sucesión (testamentaria) de mi padre, un poco. Obviamente, tiene que entrar también José Julián", pero dejó en claro que por fortuna esto no los ha llevado a peleas, pues todos están de acuerdo según lo que sabe, afirmando que: "Lo bueno, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo y van marchando hacia el mismo lado, Marco, Imelda y Maribel y eso es positivo para nosotros".

Ante esto, destacó que Juliana Figueroa era la que retrasaba todo con sus negativas a los tratos: "Todo lo que se ha peleado durante ocho años o la situación que ha limitado o ha entorpecido el proceso de mi padre, no ha sido fácil. Quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido ver a sus hijos unidos y juntos. Respeto su decisión, su forma de pensar si ella cree que es de esa forma, adelante, no pasa nada. Creo que ya llega un momento, en la madurez de cada persona, que se percata que es mejor un buen arreglo que un mal pleito".

Una vez que se tocó el tema sobre las peleas y distanciamientos a causa del testamento, culpó a Julián directamente, pero no de separarlos, sino de unirles, señalando que lo decía en el sentido positivo de unirlos: "Siempre al no dejar un testamento se crean fricciones y todo, pero creo que, ahorita, por culpa de Julián y su deceso tan lamentable, es el culpable de que la familia se haya unido más. No es despectivo, es con amor, es ver la vida y la muerte con más sabiduría y ahí vamos, paso a paso".

