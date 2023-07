Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso productor Juan Osorio platicó con diversos reporteros acerca de Wendy Guevara y confirmó que no planea darle un papel protagónico en su próxima telenovela. Como se sabe, hace unos días la integrante de 'Las Perdidas' le dijo a Emilio Osorio que no lo mandaría a la sentencia en La Casa de los Famosos México, si le pedía a su famoso padre que le diera un papel en su próximo melodrama

Platicando con diversos medios de comunicación a las afueras de Televisa, el productor explicó que no cree que sea el momento indicado para que Wendy estelarice y dijo que esto sucederá después: "Yo creo que todavía no es el momento, en mi caso no la haría todavía, porque obviamente voy respetando el coloreo del Canal de las Estrellas, y ahí todavía hay que ir cuidando esa parte", dijo Juan según información recogida por Agencia México.

Sin embargo, Juan aclaró que Guevara sí estará en su próximo proyecto y dijo que en breve tendrá una reunión con los escritores para ya para preparar la nueva historia donde aparecerá la originaria de León, Guanajuato: "Estamos trabajando con los escritores, tengo reunión con los escritores el próximo fin de semana y ya para preparar la nueva historia. La estamos preparando, lo tenemos muy claro y sabemos a dónde vamos, pero si lo digo, va a ser una sorpresa, prefiero que Wendy se los diga cuando salga".

Asimismo, el exesposo de Niurka Marcos detalló cómo surgió la idea de incluir a Wendy en una de sus telenovelas: "Me dio mucha risa por supuesto y, de hecho, yo acabo de ser… Dany y yo hicimos una parodia de 'esta cadena está vieja', porque la verdad es muy divertida, a esta chava le gira mucho el rollo, y además déjame decirte que todo lo que hace impacta, le encanta a la gente, entonces es una gente que tiene mucho talento".

Finalmente, el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia? y El Amor Invencible negó que haya charlado y arreglado sus diferencias con José Manuel Figueroa, después de que el cantante pusiera en duda su paternidad de Emilio Osorio, recordando la polémica que señalara a Bobby Larios como su verdadero progenitor: "Es falso, yo la amistad la tuve con su señor padre, y la tendré y todavía la tengo, siempre fue muy bonita la amistad con Joan Sebastian".

De forma contundente, Juan Osorio dejó ver que sigue molesto con los comentarios que hizo José Manuel, quien señaló que él tenía entendido que Emilio llevaba la sangre de Bobby: "Su reacción de él, él solito sabrá todo lo que levantó, todo lo que sucedió, yo en mi caso estoy muy tranquilo, sé perfectamente que mi hijo es mi hijo, tengo las fechas clarísimas, y aunque no lo fuera, es mi hijo", concluyó.

