¿Lo saca del clóset? Ferka impacta a Televisa al revelar orientación de Jorge Losa y si le gusta Apio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica actriz, Ferka, acaba de dejar a todo Televisa completamente impactados en su más reciente entrevista a las afueras de las instalaciones de la empresa, pues en esta no tuvo tapujos al momento de hablar y al revelar todo sobre la orientación sexual de su aparente pareja, Jorge Losa, y si es que le gusta el cantante, Apio Quijano, ¿acaso lo sacó del clóset?

Como se sabe, desde hace varios meses, casi un año, comenzaron los rumores de un romance entre Losa y la actriz después de ver su gran química en Las Estrellas Bailan en Hoy, además de que poco después del fin del reality fueron captados juntos en una fiesta con amigos, sin embargo, ambos negaron que hubiera más allá de una amistad y de ser compañeros de trabajo en la mencionada emisión.

Pero, después de tantos meses de rumores de un romance con Losa y de María Fernanda Quiroz, y que ellos estuvieran negándolos por completo, en el interior del afamado reality show, ambos demostraron que sí hay más que una amistad, pues se confesaron que se gustaban e incluso comenzaron a tener mayores interacciones románticas, aunque para el público fue solamente una estrategia por parte de ambos para no ser eliminados.

Ferk ay Jorge. Internet

Lamentablemente para los exintegrantes de Guerreros 2020 el tiempo juntos les duró tres semanas, debido a que Ferka resultó ser la tercer eliminada, hecho que dejó desconsolado a Jorge, y por lo que Quijano comenzó a tener un mayor acercamiento, brindándole su apoyo en esa etapa de tristeza, lo que muchos dijeron era pues se quería quedar con él aprovechando que había salido la reconocida actriz, y que Jorge lo usaba de estrategia al dejarse consolar.

Por dicho motivo es que la prensa le ha cuestionado a la reconocida exparticpante de Inseparables con respecto a la orientación de Losa, esta mencionó que no deberían de dudar ni un poco de su virilidad, señalando que sí había algo entre ella y él, pero que tenía que salir para ver si avanzaban o qué pasaba, además de señalar que él no se prestaría a fingir algo que no es solamente para ganar puntos o votos.

Ante esto, dejó en claro que ella estaba segura que entre el actor de La Rosa de Guadalupe y Apio no había un romance, y que no se prestaría a engañar de esa manera al público solamente por estrategia, que no era alguien que usaba a las personas para hacer esa clase de cosas, defendiendo en todo momento la integridad de Losa.

Fuente: Tribuna del Yaqui