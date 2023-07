¿Por culpa de Sergio Mayer? Wendy Guevara podría estar en peligro en 'LCDLFM' y esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en el reality show del momento, así que el público se mantiene al tanto de lo que ocurre entre los participantes, quienes ya comienzan a sacar a flote alianzas y estrategias, pues conforme avanza la competencia las opciones y oportunidades se reducen, así que algunos han mostrado estar dispuestos a todo con tal de salir con el premio de 4 millones de pesos.

Sin duda, Wendy Guevara es la gran favorita ya que gracias a su divertida personalidad, así como ocurrencias se ha ganado el corazón de sus compañeros y de la audiencia, quienes le han mostrado desde el estreno su total respaldo, pero ahora su estancia podría estar en riesgo ya que ha solicitado ser nominada por sus compañeros y culpan a Sergio Mayer en caso de que resulte eliminada.

Desde la semana pasada, el esposo de Issabela Camil ha hecho públicos sus deseos para que la chica de Las Perdidas vaya a ponerse a prueba con la votación del público, pues mantiene sus dudas de que sea tan popular e incluso la comparó con Laura Bozzo, quien estuvo en el mismo reality de la mano de Telemundo y parecía ser ganadora, pero al final terminó eliminada.

ESPECIAL

Ahora, en una charla casual que tuvieron dentro del cuarto infierno, Sergio Mayer insistió en el tema y destacó que si ven que no hay posibilidades de llegar a la final, sería mejor retirarse y así ahorrarse semanas de encierro, por lo que le sugirió a la influencer ponerse en riesgo y ver qué tanta aceptación tiene para ver si continúa o no.

Si vas y sales es porque no ibas a ganar la neta, es mejor que te saquen de una vez en lugar de estar sufriendo", comentó Mayer.

ESPECIAL

En redes sociales no tienen miedo de que esto ocurra, pues aseguran que al menos de que la producción meta mano en la votación no hay manera de que alguien la supere en votos, pues se ha convertido en todo un fenómeno y de no cometer algún error es posible que se lleve la corona, además de que ya la esperan importantes proyectos afuera, pues todos quieren tener su talento.

Tan solo, Juan Osorio ya le tiene listo su personaje para que haga su debut en las telenovelas, La Saga la quiere de nuevo en su programa, recién se estrenó en Netflix una colaboración que grabó y seguramente le seguirán lloviendo propuestas, pues se apoderó del cariño del público, a la par que está haciendo historia en la televisión como la primera mujer trans en pisar un formato como este.

Fuente: Tribuna